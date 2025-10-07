Подробно търсене
ОБНОВЕНА

Газов облак, който може да е токсичен, стана причина за мащабна аварийна операция в два германски града

Светослав Танчев
Газов облак, който може да е токсичен, стана причина за мащабна аварийна операция в два германски града
Газов облак, който може да е токсичен, стана причина за мащабна аварийна операция в два германски града
Малкото градче Верхайм недалече от Франкфурт в Германия. Илюстративна снимка: AP/Michael Probst
Берлин,  
07.10.2025 21:49
 (БТА)

В германския град Майнашаф е в ход мащабна аварийна операция, след като в резултат на инцидент в промишлен завод се е образувал газов облак, съобщиха тази вечер местните власти, предаде ДПА.

Облакът се носи към близкия град Ашафенбург, което накара властите да призоват местните жителите да останат в домовете си и да приберат всички, които са навън.

Германската Федерална служба за гражданска защита съобщи, че газовият облак може да е токсичен.

Местните жители бяха помолени да помогнат на децата и уязвимите хора, да подслонят тези, които са изложени на риск, и да следват указанията на полицията и пожарната служба.

Властите препоръчаха също така прозорците и вратите да се държат затворени и да се изключат вентилационните и климатичните системи.

Причината за инцидента в завода и пълният мащаб на аварията все още неясни.

Майнашаф и Ашафенбург са съседни градове, разположени на няколко километра един от друг, а големият германски град Франкфурт се намира на северозапад.

/ГГ/

Свързани новини

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:07 на 08.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация