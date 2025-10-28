Подробно търсене

Около 2000 души излязоха на протест в Лайпциг заради коментар на Мерц относно имиграцията

Николай Джамбазов
Демонстранти на протест срещу крайната десница в Лайпциг. 21 януари 2024 г. Снимка (Sebastian Willnow/dpa via AP)
Лайпциг,  
28.10.2025 00:58
 (БТА)

Около 2000 души излязоха вчера на протест в град Лайпциг в Югоизточна Германия срещу неотдавнашни изказвания на канцлера Фридрих Мерц, който приравни миграцията с градските проблеми, предаде ДПА.

Въпреки че организаторите са очаквали около 1000 демонстранти, полицията е съобщила, че около 2000 протестиращи са се събрали на главния площад с призиви: "Ясна позиция срещу Мерц! Разнообразието остава в градската среда."

В протестите са участвали хора от всякакви поколения и поддръжници на движения срещу десницата. 

Демонстрантите са били ескортирани от полицията, която заяви, че протестът е преминал "без особени инциденти."

/АГ/

Свързани новини

26.10.2025 16:32

Германската полиция препоръча затягане на мерките за сигурност в градовете на фона на дебатите за миграцията

Германският полицейски съюз призова за повече полицаи на жп гарите и те да имат по-широки правомощия, докато политическите дебати за миграцията в градовете продължават да се водят в Германия, съобщи ДПА.
22.10.2025 20:52

Близо 134 000 германци са подписали досега петиция срещу позицията на канцлера Мерц за миграцията

Близо 134 000 души в Германия са подписали досега онлайн петиция срeщу позицията на канцлера Фридрих Мерц, заявена в направените от него миналата седмица коментари, които разпалиха национален дебат за миграцията в градовете и расизма, предаде ДПА.

Към 02:26 на 28.10.2025 Новините от днес

