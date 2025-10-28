Около 2000 души излязоха на протест в Лайпциг заради коментар на Мерц относно имиграцията

site.btaОколо 2000 души излязоха на протест в Лайпциг заради коментар на Мерц относно имиграцията
Около 2000 души излязоха вчера на протест в град Лайпциг в Югоизточна Германия срещу неотдавнашни изказвания на канцлера Фридрих Мерц, който приравни миграцията с градските проблеми, предаде ДПА.
Въпреки че организаторите са очаквали около 1000 демонстранти, полицията е съобщила, че около 2000 протестиращи са се събрали на главния площад с призиви: "Ясна позиция срещу Мерц! Разнообразието остава в градската среда."
В протестите са участвали хора от всякакви поколения и поддръжници на движения срещу десницата.
Демонстрантите са били ескортирани от полицията, която заяви, че протестът е преминал "без особени инциденти."
/АГ/
