Около 2000 души излязоха на протест в Лайпциг заради коментар на Мерц относно имиграцията

Около 2000 души излязоха вчера на протест в град Лайпциг в Югоизточна Германия срещу неотдавнашни изказвания на канцлера Фридрих Мерц, който приравни миграцията с градските проблеми, предаде ДПА.

Въпреки че организаторите са очаквали около 1000 демонстранти, полицията е съобщила, че около 2000 протестиращи са се събрали на главния площад с призиви: "Ясна позиция срещу Мерц! Разнообразието остава в градската среда."

В протестите са участвали хора от всякакви поколения и поддръжници на движения срещу десницата.

Демонстрантите са били ескортирани от полицията, която заяви, че протестът е преминал "без особени инциденти."