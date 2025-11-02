Подробно търсене

Берлинската полиция арестува мъж, заподозрян в планирането на джихадистка атака

Анелия Пенкова
(AP Photo/Ebrahim Noroozi)
Берлин,  
02.11.2025 16:45
 (БТА)

Мъж, заподозрян в планиране на атентат срещу германската държава, мотивиран от джихадистки убеждения, е бил задържан, съобщи днес говорител на прокуратурата в Берлин, цитиран от ДПА.

Говорителят добави, че е било иззето оборудване, с което може да се изработи бомба. Полицията е арестувала мъжа вчера в квартал "Нойкьолн" в германската столица. Предстои да се яви в съда днес.

Говорителят не предостави повече подробности за възможната цел на планирания атентат. Вестник "Билд" съобщи, че целта е била място в Берлин. За ареста са били изпратени специалните сили на полицията, които обикновено влизат в действие тежко въоръжени.

