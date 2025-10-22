Подробно търсене

Иво Тасев
Близо 134 000 германци са подписали досега петиция срещу позицията на канцлера Мерц за миграцията
Германският канцлер Фридрих Мерц пристига днес на заседание на кабинета си в Берлин. Снимка: АП/Markus Schreiber
Берлин,  
22.10.2025 20:52
 (БТА)

Близо 134 000 души в Германия са подписали досега онлайн петиция срeщу позицията на канцлера Фридрих Мерц, заявена в направените от него миналата седмица коментари, които разпалиха национален дебат за миграцията в градовете и расизма, предаде ДПА.

Петицията под наслов "Ние сме дъщерите" бе публикувана в сайта на организацията innn.it и бе подписана от около 100 000 души само в рамките на по-малко от 24 часа, каза асоциацията.

"Ние сме дъщерите, които не се страхуват от многообразието, а от вашата политика", се казва в петицията, като се има предвид Мерц.

Там се призовава канцлерът да обърне внимание на социалните проблеми като расизма, социалното разделение и насилието над жени.

Мерц каза на пресконференция миналата седмица, че правителството поправя последствията от предишни грешки в миграционната политика и напредва в това отношение. "Но, разбира се, ние все още имаме този проблем в градовете и по тази причина федералният министър на вътрешните работи разпорежда широкомащабни депортации и ги улеснява", заяви канцлерът.

В понеделник той каза пред журналист, че няма да си върне думите назад. "Попитайте дъщерите си какво съм имал предвид с това. Подозирам, че ще получите доста ясен и недвусмислен отговор" отбеляза лидерът на Християндемократическия съюз (ХДС).

"Ние сме дъщерите, които сме германки, родени сме и сме отгледани тук и все още вие не гледате на нас като на германки, г-н Мерц", казва в петицията инициаторката и създателка на групата "Радикални дъщери" (Radical Daughters) Цези Леонард.

"Вие канцлерът на всички нас ли сте? Вашите думи имат тежест - и вашите последни изявления не подобават на отговорностите, които предполага вашият пост", добавя тя.

Свързани новини

20.10.2025 14:52

Германският канцлер обяви война на крайната десница преди началото на натоварена предизборна година

Германският канцлер Фридрих Мерц, който е начело и на консервативната партия Християндемократически съюз (ХДС), обяви днес война на крайната десница в Германия, като я определи за "главен политически съперник" преди предстоящите пет провинциални
18.10.2025 05:31

Германският канцлер Мерц каза, че ще подчертава още повече различията между своята партия и "Алтернатива за Германия"

Германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли идеята да бъде сложен край на политическата изолация на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), предаде ДПА."Ще очертаваме разликите между нас и АзГ даже още по-ясно", казва лидерът на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) в интервю за неделното издание на в. "Франкфуртер алгемайне цайтунг", до което ДПА си гарантира предварителен достъп.

