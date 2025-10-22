Близо 134 000 германци са подписали досега петиция срещу позицията на канцлера Мерц за миграцията

Близо 134 000 души в Германия са подписали досега онлайн петиция срeщу позицията на канцлера Фридрих Мерц, заявена в направените от него миналата седмица коментари, които разпалиха национален дебат за миграцията в градовете и расизма, предаде ДПА.

Петицията под наслов "Ние сме дъщерите" бе публикувана в сайта на организацията innn.it и бе подписана от около 100 000 души само в рамките на по-малко от 24 часа, каза асоциацията.

"Ние сме дъщерите, които не се страхуват от многообразието, а от вашата политика", се казва в петицията, като се има предвид Мерц.

Там се призовава канцлерът да обърне внимание на социалните проблеми като расизма, социалното разделение и насилието над жени.

Мерц каза на пресконференция миналата седмица, че правителството поправя последствията от предишни грешки в миграционната политика и напредва в това отношение. "Но, разбира се, ние все още имаме този проблем в градовете и по тази причина федералният министър на вътрешните работи разпорежда широкомащабни депортации и ги улеснява", заяви канцлерът.

В понеделник той каза пред журналист, че няма да си върне думите назад. "Попитайте дъщерите си какво съм имал предвид с това. Подозирам, че ще получите доста ясен и недвусмислен отговор" отбеляза лидерът на Християндемократическия съюз (ХДС).

"Ние сме дъщерите, които сме германки, родени сме и сме отгледани тук и все още вие не гледате на нас като на германки, г-н Мерц", казва в петицията инициаторката и създателка на групата "Радикални дъщери" (Radical Daughters) Цези Леонард.

"Вие канцлерът на всички нас ли сте? Вашите думи имат тежест - и вашите последни изявления не подобават на отговорностите, които предполага вашият пост", добавя тя.