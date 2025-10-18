Германският канцлер Мерц каза, че ще подчертава още повече различията между своята партия и "Алтернатива за Германия"

Германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли идеята да бъде сложен край на политическата изолация на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), предаде ДПА.

"Ще очертаваме разликите между нас и АзГ даже още по-ясно", казва лидерът на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) в интервю за неделното издание на в. "Франкфуртер алгемайне цайтунг", до което ДПА си гарантира предварителен достъп.

В интервюто Мерц казва още, че АзГ не отхвърля само политиките на бившата канцлерка Ангела Меркел, но и тези на Федерална република Германия, както са били оформени от първия ѝ канцлер Конрад Аденауер.

"Протегнатата ръка", за която говори АзГ, всъщност цели да ни унищожи, както самите те казват. Ето защо АзГ е основният ни опонент на предстоящите изборни битки, изтъква германският канцлер.

Мерц изтъква, че консервативният блок на ХДС и на сестринската му партия в провинция Бавария Християнсоциален съюз (ХСС) е оставил твърде много незаето пространство в дясната политика.

С оглед на политиката на Меркел и на ХДС по отношение на бежанците, Мерц казва също, че "през 2015 година бяха взети решения, които допринесоха за това АзГ да влезе в Бундестага през 2017 година". Канцлерът има предвид решението на Меркел от 2015 година, по време на европейската мигрантска криза, да пусне в Германия близо един милион сирийци.