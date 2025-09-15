"Алтернатива за Германия"е в екстаз след като почти утрои резултата си в местните избори

Подробно търсене

Пламен Йотински
Съпредседателката на "Алтернатива за Германия" Алис Вайдел. Снимка: AP/Ebrahim Noroozi
15.09.2025  
15.09.2025 13:57
Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AзГ) продължи днес да празнува, след като успя да утрои резултата си в неделните местни избори в западната провинция Северен Рейн-Вестфалия, съобщи ДПА.

"Сега ясно показахме, че сме народна партия", заяви пред журналисти в Берлин парламентарният директор на AзГ Бернд Бауман.

В неделните избори в най-гъсто населената провинция на Германия, където се избираха общински съветници и кметове, AзГ се класира на трето място с 14,5% от гласовете, което е почти три пъти повече от 5,1%, получени на последните избори преди пет години.

Бауман заяви, че резултатът показва, че AзГ, която се радва на голяма популярност в източната част на страната, е достигнала и западната част, включително района на Рур, бившото индустриално сърце на страната, което традиционно е било крепост на социалдемократите (ГСДП).

ГСДП се класира на второ място в неделните избори с 22,1% зад консерваторите на канцлера Фридрих Мерц с 33,3%, губейки няколко процента в сравнение с изборите през 2020 г., което според Бауман се дължи на факта, че партията е станала "лява идеологическа партия".

Бауман заяви, че традиционните теми на ГСДП, като минималната работна заплата, вече не са на първо място в съзнанието на избирателите в работническите квартали.

"Работниците живеят в жилищни райони, където сутрин поглеждат през прозорците си и се чувстват като чужденци в собствената си страна, въпреки че не са се преместили", твърди той, с което засяга основния въпрос на AзГ за миграцията.

Партията многократно е призовавала за строги ограничения на имиграцията, обвинявайки мигрантите за икономическите проблеми на Германия.

