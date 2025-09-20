Американски компании призовават чуждестранните си служители да останат или да се върнат спешно в САЩ заради задаващите се скъпи визи

Големи американски компании са призовали чуждестранните си служители да останат в САЩ или да се върнат незабавно, ако са извън страната. Това съобщи Ройтерс, като се позова на вътрешни имейли на технологичните гиганти "Майкрософт" (Microsoft) и "Амазон" (Amazon), както и на банката "Джей Пи Морган" (JPMorgan). Според изданието "Бизнес инсайдър" подобни инструкции са били издадени и от компанията майка на "Фейсбук" – "Мета" (Meta).

Писмата са насочени към притежателите на работни визи H-1B за висококвалифицирани чуждестранни специалисти. Американското правителство обяви, че годишната такса за тези визи ще бъде повишена до 100 000 долара (около 85 000 евро) от неделя в 6 ч. централноевропейско лятно време. Досега таксата възлизаше на няколко хиляди долара.

Според "Бизнес инсайдър" компаниите се опасяват, че наемането на чуждестранни работници ще стане много по-скъпо или невъзможно, ако те се опитат да влязат отново в страната след престой в чужбина. Програмата H-1B е особено важна за технологичния сектор, като голяма част от работниците по нея са от Индия.

По данни на правителството, цитирани от "Ню Йорк таймс), само през първата половина на 2025 г. за "Амазон" са били одобрени над 10 000 визи H-1B. "Майкрософт" и "Мета платформс" (Meta Platforms) са получили по над 5000 временно издадени визи.

"Бизнес инсайдър" съобщава, че във вътрешна бележка до персонала на "Амазон" е посочено, че всеки, който няма да успее да се върне в страната до крайния срок, не трябва да влиза, докато не получи допълнителни инструкции.

"Майкрософт", "Амазон" и "Джей Пи Морган", както и адвокатската кантора "Огълтрий Дийкинс" (Ogletree Deakins), представляваща банката по въпроса, първоначално не са отговорили на запитванията на Ройтерс.

Някои от съюзниците на президента Доналд Тръмп критикуват отдавна визовата програма, като твърдят, че тя отнема работни места от американските служители. Министърът на търговията Хауърд Лътник заяви, че повишаването на таксите ще накара компаниите да преценяват по-внимателно дали даден кандидат е достатъчно ценен, за да бъде нает срещу допълнителни разходи от 100 000 долара, и ще стимулира наемането на американски работници.

Ръководители на технологични компании в последните месеци се опитват да изградят по-близки отношения с администрацията на Тръмп и на събития в Белия дом изразиха публично подкрепа за президента. Самият Тръмп заяви, че според него компаниите ще бъдат "много щастливи" от новия регламент.

Броят на чуждестранните работници в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) в САЩ се е удвоил между 2000 и 2019 г. до почти 2,5 милиона, въпреки че общата заетост в НТИМ се е увеличила само с 44,5% през този период, се посочва в указа на Белия дом. Президентът подписа и указ за обявената по-рано "Златна карта Тръмп", която ще позволява на хората да се установят в САЩ срещу инвестиция от един милион долара.