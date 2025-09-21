Подробно търсене

Таксата от 100 000 долара за визите H-1B е еднократна за всяко заявление, уточни Белият дом

Бойчо Попов
Говорителката на Белия дом Карълайн Левит. Снимка: AP/Alex Brandon, архив
Вашингтон ,  
21.09.2025 11:50
 (БТА)

Белият дом съобщи в събота, че новата такса от 100 000 долара за виза H-1B в САЩ е еднократна и се прилага само за подаване на заявление. "Това не е годишна такса. Това е еднократна такса, която се отнася само за заявлението", заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит в публикация в платформата "Екс" (X), предаде ДПА. 

Регламентът, който влиза в сила от днес, не важи за притежателите на вече валидни визи, които влизат повторно в страната, уточниха още от администрацията на президента Доналд Тръмп. Визите H-1B са разрешения за работа за чуждестранни квалифицирани специалисти, заети основно в технологичния сектор и други специализирани професии.

 

Уточнението бе направено, след като първоначалното съобщение от петък предизвика значителни вълнения. Министърът на търговията Хауърд Лътник първоначално бе заявил, че таксата ще се събира ежегодно. Според материал  на Ройтерс компании като "Майкрософт" (Microsoft), "Джей Пи Морган" (JPMorgan) и "Амазон" (Amazon) са препоръчали на служителите си с визи H-1B засега да останат в САЩ. "Голдман Сакс" (Goldman Sachs) е изпратила вътрешнофирмена бележка, в която призовава за предпазливост при международни пътувания. В китайското приложение "Редноут" (Rednote) множество притежатели на визи съобщиха, че са отменили пътуванията си, за да се върнат по-рано в САЩ от опасения за допълнителните разходи.

Администрацията на президента Доналд Тръмп обоснова въведената с указ сума с цел подобряване на конкурентните условия за американските работници, които според Белия дом често са заменяни от чуждестранни служители с по-ниски възнаграждения. Индийската асоциация на ИТ индустрията "Наском" (Nasscom) изрази опасения, че регламентът може да затрудни глобалната дейност на компаниите членки, които изпращат квалифицирани специалисти в САЩ.

Според публикувана в събота от Белия дом информация таксата може да бъде отменена в отделни случаи "ако това е в национален интерес". В документа се посочва, че делът на ИТ специалистите с визи H-1B се е увеличил от 32 на сто през 2003 г. до над 65 на сто през последните години. Министерствата на труда и на вътрешната сигурност са получили указания да издадат нови насоки за проверки и прилагане, както и да преразгледат нивата на заплащане, приложими към програмата H-1B.

Програмата H-1B е особено значима за технологичните компании. Досега таксите за визите възлизаха на няколко хиляди долара. По данни на правителството, цитирани от вестник "Ню Йорк таймс", само през първата половина на 2025 г. за "Амазон" са били одобрени повече от 10 000 визи H-1B. "Майкрософт" и "Мета платформс" (Meta Platforms) са получили по над 5000 временни визи.

/БП/

Към 12:59 на 21.09.2025 Новините от днес

