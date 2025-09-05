Ако Владимир Путин наистина искаше край на войната, нямаше да подстрекава съседите ни да ни налагат енергийна блокада, каза Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че ако руският му колега Владимир Путин искрено желае край на войната, той е нямало да подстрекава съседите на Украйна да ѝ налагат енергийна блокада. Зеленски каза това на пресконференцията със словашкия премиер Роберт Фицо, предаде Укринформ.

"Ако някой наистина иска да сложи край на война, той няма да кара съседни държави да налагат енергийна блокада. Това показва, че той иска да напада нашия енергиен сектор, и разбира, че ние осуетяваме това, доколкото можем, и внасяме енергия, когато можем, в съответствие с правилата на ЕС", посочи украинският лидер.

Той изрази благодарност към всички европейски страни, които са доставили енергия на Украйна във времена на нужда.

"Благодарни сме на всички страни, включително на Словакия, които ни помагат да получаваме енергия, когато тя е в дефицит", добави президентът.

Зеленски посочи, че най-тревожни са опитите на Русия да блокира енергийните доставки за Украйна.

"Това е проблемът – не упражняваме достатъчен натиск върху Русия, за да я накараме да се замисли за прекратяване на войната. Натискът трябва да бъде общ и да идва от всички партньори от Европа и САЩ", подчерта той.

Той добави, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил "изключително прям за необходимостта Европа да престане да получава енергийни ресурси от Русия, която печели от тях и използва приходите, за да води войната срещу Украйна".

По-рано тази седмица Фицо се срещна с Путин в Пекин, за да обсъдят въпросите, свързани с Украйна. Словашкият лидер заяви, че е категорично против украинските удари по петролопровода "Дружба", и добави, че смята да постави въпроса на срещата със Зеленски.

Братислава подкрепя членство на Украйна в ЕС, но не и в НАТО, каза Фицо.

Унгарският експерт Андраш Рац посочи пред Укринформ, че неотдавнашните украински удари по тръбопровода "Дружба" са част от по-голяма стратегия, насочена срещу руския петролен отрасъл и че нарушаването на доставките по него за Унгария и Словакия е само косвен ефект.