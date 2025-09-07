Подробно търсене

Украйна съобщи, че е атакувала петролопровода "Дружба" в руската Брянска област

Анелия Пенкова
Украйна съобщи, че е атакувала петролопровода "Дружба" в руската Брянска област
Украйна съобщи, че е атакувала петролопровода "Дружба" в руската Брянска област
Помпена станция в края на петролопровода "Дружба" в североизточния град Шведт в германската провинция Бранденбург. Снимка: AP/Sven Kaestner, File
Киев,  
07.09.2025 11:17
 (БТА)
Етикети

Украйна атакува петролопровода "Дружба" в руската Брянска област и нанесе "големи щети в резултат на избухналия пожар", съобщи в "Телеграм" командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че не може да потвърди тази информация чрез независими източници. Засега няма коментар от страна на Русия. 

Транзитният тръбопровод служи за доставки на руски суров петрол за Унгария и Словакия, които продължават да го купуват от Русия дори след като други страни от Европейския съюз спряха да го правят заради инвазията в Украйна.

Киев заяви, че ударите по руски енергийни съоръжения са в отговор на продължаващите атаки на Москва срещу Украйна и имат за цел да подкопаят военните усилия на Русия.

Доставките на суров петрол и до двете европейски държави бяха прекъснати многократно през последните седмици заради украински атаки.

/СХТ/

Свързани новини

05.09.2025 23:37

Ако Владимир Путин наистина искаше край на войната, нямаше да подстрекава съседите ни да ни налагат енергийна блокада, каза Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че ако руският му колега Владимир Путин искрено желае край на войната, той е нямало да насъсква съседите на Украйна да ѝ налагат енергийна блокада. Зеленски каза това на пресконференцията със словашкия
05.09.2025 14:22

Зеленски каза, че се обсъжда разполагането на хиляди чуждестранни военнослужещи в Украйна в рамките на гаранциите за сигурност

Разполагането на хиляди чуждестранни военнослужещи в Украйна бива обсъждано в рамките на следвоенните гаранции за сигурност за Киев, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
03.09.2025 14:23

Къде в Европа все още се разчита на енергоресурси от Русия?

Европа значително намали зависимостта си от руска енергия, но въпреки това милиарди евро отиват в Русия всяка година. С предстоящата по-строга забрана много държави членки диверсифицираха източниците си, докато други все още разчитат на руски

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:00 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация