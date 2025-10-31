Подробно търсене

От началото на годината са атакувани 160 руски нефтени съоръжения, съобщи Службата за сигурност на Украйна

Елена Инджева
Горяща нефтобаза в пограничната с Украйна руска Брянска област, 19 януари 2024 г. Снимка: Телеграм канал на губернатора на Брянска област Александър Богомаз AV BogomaZ чрез AP)
Киев,  
31.10.2025 19:18
 (БТА)
Украйна е атакувала от началото на годината около 160 рафинерии, помпени станции и други съоръжения на руската петролна промишленост, заяви днес началникът на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) Васил Малюк, предаде ДПА.

През септември и октомври са били атакувани 20 съоръжения, заяви шефът на СБУ. „Сред тях са шест нефтопреработвателни завода, два нефтени терминала, три петролни склада и девет помпени станции“, каза Малюк, цитиран от информационната агенция Интерфакс – Украйна.

Според оценките на Малюк, на руския пазар липсва около една пета от необходимите му петролни продукти. Той заяви, че капацитетът за преработка на петрол е намален с 37%. Изчисленията на експерти от петролната индустрия също достигат до приблизително същите числа.

Началникът на ССУ заяви, че Украйна е набелязала руската петролна икономика, защото тя финансира огромна част от руския отбранителен бюджет.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски призова за налагане на санкции върху още 340 танкера от т. нар. сенчест флот. Руските кораби се използват за износ на петрол, като заобикалят съществуващите ограничения. Зеленски изчисли, че Русия може да разполага с общо над 1500 подобни съда, плаващи под флаговете на различни страни.

/ВС/

24.10.2025 22:00

Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу руския петролен сектор и поиска ракети с голям обсег

Украинският президент Володимир Зеленски призова САЩ да разшири санкциите срещу руския петрол от две компании към целия сектор и апелира за доставки на ракети с голям обсег, с които да отвърне на руските удари, предаде Асошиейтед прес. Зеленски беше
23.10.2025 09:33

Западни издания коментират наложените от Тръмп първи директни санкции на Русия

В ход, показващ изчерпващото се търпение на администрацията на американския президент Доналд Тръмп към руския му колега Владимир Путин, Министерството на финансите на САЩ снощи наложи санкции на двете най-големи руски нефтопреработвателни предприятия "Роснефт" и "Лукойл", пише в. "Вашингтон пост".
26.09.2025 16:01

Коментатор на Ройтерс: Украинските удари върху руска енергийна инфраструктура биха могли да се окажат прекалено успешни за вкуса на Тръмп

Неколкократните украински удари върху руска енергийна инфраструктура сериозно увредиха жизненоважните за Москва износи на гориво, точно когато западните санкции се засилват.
07.09.2025 11:17

Украйна съобщи, че е атакувала петролопровода "Дружба" в руската Брянска област

Украйна атакува петролопровода "Дружба" в руската Брянска област и нанесе "големи щети в резултат на избухналия пожар", съобщи в "Телеграм" командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс.
05.09.2025 09:53

Украйна каза, че е атакувала руска рафинерия в Рязан и склад за петрол в Луганск

Командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди днес написа в приложението „Телеграм“, че Украйна е атакувала руската рафинерия в Рязан, както и склад за петрол в окупираната Луганска област, предаде Ройтерс.

