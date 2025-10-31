От началото на годината са атакувани 160 руски нефтени съоръжения, съобщи Службата за сигурност на Украйна

Украйна е атакувала от началото на годината около 160 рафинерии, помпени станции и други съоръжения на руската петролна промишленост, заяви днес началникът на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) Васил Малюк, предаде ДПА.

През септември и октомври са били атакувани 20 съоръжения, заяви шефът на СБУ. „Сред тях са шест нефтопреработвателни завода, два нефтени терминала, три петролни склада и девет помпени станции“, каза Малюк, цитиран от информационната агенция Интерфакс – Украйна.

Според оценките на Малюк, на руския пазар липсва около една пета от необходимите му петролни продукти. Той заяви, че капацитетът за преработка на петрол е намален с 37%. Изчисленията на експерти от петролната индустрия също достигат до приблизително същите числа.

Началникът на ССУ заяви, че Украйна е набелязала руската петролна икономика, защото тя финансира огромна част от руския отбранителен бюджет.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски призова за налагане на санкции върху още 340 танкера от т. нар. сенчест флот. Руските кораби се използват за износ на петрол, като заобикалят съществуващите ограничения. Зеленски изчисли, че Русия може да разполага с общо над 1500 подобни съда, плаващи под флаговете на различни страни.