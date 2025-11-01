Подробно търсене

Руското министерство на отбраната заяви, че 98 украински дрона са били свалени снощи над територията на страната

Владимир Арангелов
Руското министерство на отбраната заяви, че 98 украински дрона са били свалени снощи над територията на страната
Руското министерство на отбраната заяви, че 98 украински дрона са били свалени снощи над територията на страната
Украински военнослужещ подготвя дронове за атаки срещу Русия, 14 октомври 2025 година. Снимка: AP/Evgeniy Maloletka
Москва/Киев,  
01.11.2025 13:13
 (БТА)
Етикети

Руските сили за противовъздушна отбрана снощи свалиха 98 украински дрона над територията на Русия, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Единадесет дрона, включително шест, които се били насочили към руската столица, са били свалени над Московска област, каза още ведомството. 

Министерството добави, че руските войски са осуетили опит на украинските специални сили да прехвърлят войници с хеликоптер в обсадения град Покровск. По думите му всички 11 украинци на борда на хеликоптера са загинали.

Два украински военни източника снощи казаха, че Киев е изпратил специални сили да се сражават в Покровск, а Москва заяви, че нейните войски са обградили украинските подразделения.

Снощната украинска атака с дронове е причинила експлозии и е преустановила работата на руски нефтопровод в региона на Москва, каза от своя страна украинското военно разузнаване.

При атаката са били унищожени тръбопроводи за бензин, дизел и авиационно гориво за руската армия, написа военното разузнаване в публикация в „Телеграм“

Междувременно руска атака е предизвикала пожар в украински обект за добив на газ в Полтавска област, казаха украинските служби за спешна помощ.

Руските сили засилиха ударите си по енергийните съоръжения на Украйна през последните месеци и са атакували газовата инфраструктура най-малко осем пъти от октомври насам, посочи държавната енергийна компания на Украйна „Нафтогаз“.

Агенция Ройтерс посочва, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле чрез независими източници.

/ГИ/

Свързани новини

31.10.2025 22:55

Пентагонът се е съгласил с предоставянето на ракети „Томахоук“ на Украйна, са заявили източници пред Си Ен Ен; чака се решението на Тръмп

Министерството на войната на САЩ е дало пред Белия дом зелена светлина за предоставянето на ракети с голям обсег „Томахоук“ на Украйна, са заявили трима запознати американски и европейски източници пред Си Ен Ен.
31.10.2025 20:39

Изработвани тайно и изстрелвани нощем, украинските дронове с голям обсег разтърсват Русия

На тайно място в украинската провинция множество бойни дронове се сглобяват нощем при почти пълна тишина, за да нанасят удари дълбоко навътре на територията на Русия, съобщи Асошиейтед прес.
31.10.2025 19:59

Около 2000 камиона остават блокирани на литовско-беларуската граница, след затварянето ѝ от Вилнюс

Около две хиляди камиона останаха блокирани в Беларус, след като Литва затвори границата си в отговор на навлизанията на балони с контрабандни цигари от страна на Беларус, предаде Франс прес. Вилнюс осъди проявата, като я определи като "хибридна
31.10.2025 19:18

От началото на годината са атакувани 160 руски нефтени съоръжения, съобщи Службата за сигурност на Украйна

Украйна е атакувала от началото на годината около 160 рафинерии, помпени станции и други съоръжения на руската петролна промишленост, заяви днес началникът на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) Васил Малюк, предаде ДПА. През септември и октомври
31.10.2025 17:41

Русия забрани влизането в страната на още официални лица от ЕС в отговор на новите санкции

Министерството на външните работи на Русия обяви, че е забранило влизането в страната на още няколко официални представители от Европейския съюз в отговор на новите европейски санкции срещу Русия, без да уточни кои са забранените лица, предаде Ройтерс.
31.10.2025 17:31

Зеленски подписа укази, с които налага санкции срещу хора, работещи за руската военна промишленост и пропаганда

Украинският президент Володимир Зеленски подписа укази за налагането на санкции на хора, работещи за руската военна промишленост и пропаганда, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски в "Телеграм".
31.10.2025 17:13

Укринформ: Покровск не е обкръжен, украинските сили удържат позициите си, каза Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че макар руските войски да са в Покровск, те са систематично унищожавани от украинските сили. По думите му, по данни към сутринта на днешния ден няма значителни промени, няма регистрирано обкръжаване,
31.10.2025 14:32

Украйна е нанесла 160 успешни удара срещу руски петролни и енергийни съоръжения от началото на годината, съобщи шефът на службата за сигурност

От началото на годината Украйна е нанесла 160 успешни удара срещу руски петролни и енергийни съоръжения, предаде Ройтерс, позовавайки се на ръководителя на Службата за сигурност на Украйна (ССУ).  Генерал-лейтенант Васил Малюк заяви пред журналисти,
31.10.2025 13:12

Кремъл посъветва да се вярва на официални изявления, а не на медийни публикации, за причините за отмяна на срещата Тръмп-Путин в Будапеща

Коментирайки статия на в."Файненшъл таймс" за причините за отмяната на срещата в Будапеща между американския президент Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин, Кремъл заяви днес, че трябва да се вярва единствено на официални изявления на руското
31.10.2025 10:16

Дронове са поразили тръбопровод на електроцентрала в руския град Орел, съобщиха местните власти

Отоплението и топлата вода в западния руски град Орел са прекъснати, след като украински дронове са поразили днес тръбопровод в местна електроцентрала, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.
31.10.2025 09:01

"Файненшънъл таймс": Срещата Тръмп-Путин е била отменена, след като Москва е изпратила меморандум до Вашингтон с условията си за мир

Съединените щати са отменили планираната среща на върха в Будапеща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин след твърдата позиция на Русия по ключовите й искания по отношение на Украйна, съобщи днес „Файненшъл таймс“ (ФТ).
31.10.2025 07:03

Украинската министърка на енергетиката обсъди с генералния директор на МААЕ ситуацията в Запорожката АЕЦ

Министърката на енергетиката на Украйна, Свитлана Гринчук, се срещна с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси по време на официалното ѝ посещение в Канада, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на Гринчук във "Фейсбук".
30.10.2025 20:45

Двама души бяха убити при руска атака срещу електроцентрала в украинския град Славянск, съобщи Зеленски

Двама души бяха убити при руска атака срещу топлоелектрическа централа в украинския град Славняск, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на президента на Украйна Володимир Зеленски.
30.10.2025 19:25

Германският министър на развитието пристигна в Киев, за да съдейства за увеличаване на инвестициите в Украйна

Германският министър на развитието Рийм Алабали-Радован пристигна днес в Киев, за да съдейства за увеличаване на инвестициите на германските компании в Украйна и за да демонстрира подкрепа за раздираната от война държава, предаде
30.10.2025 16:46

Украйна укрепва отбраната на Покровск в момент, когато Русия засилва атаките си, заяви Сирски

Украйна взема мерки за укрепване на отбраната на стратегическия транспортен възел Покровск с цел да подсигури един от основните пътища за снабдяване и евакуация на украинските сили в района и да прочисти града от проникналите в него руски пехотни

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:55 на 01.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация