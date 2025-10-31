Украинската министърка на енергетиката обсъди с генералния директор на МААЕ ситуацията в Запорожката АЕЦ

Подробно търсене

Валерия Динкова
Министърката на енергетиката на Украйна Свитлана Гринчук. Снимка: AP Photo/Joshua A. Bickel
Киев,  
31.10.2025 07:03
 (БТА)
Министърката на енергетиката на Украйна, Свитлана Гринчук, се срещна с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси по време на официалното ѝ посещение в Канада, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на Гринчук във "Фейсбук".

"Проведохме открита и откровена дискусия с генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси в Торонто. Украйна високо цени усилията на агенцията. Присъствието на експерти на МААЕ в съоръжения, които имат ключова роля за осигуряване на ядрената и радиационната безопасност, е изключително важно – особено сега, когато врагът засили атаките срещу украинската енергийна система", написа тя.

Гринчук благодари на Гроси за бързата реакция на МААЕ и за готовността да изпрати експерти в съоръженията, наскоро засегнати от руските удари, които могат да имат значителни последици за ядрената безопасност.

"Относно ситуацията в Запорожката АЕЦ – обсъдихме процеса на ремонтиране на електропроводите, което ще възстанови електрозахранването на централата и ще сложи край на десетото и най-дълго прекъсване на тока", посочи министърката на енергетиката.

Тя повтори, че единственият начин да се гарантира безопасността на Запорожката АЕЦ е да се върне под контрола на украинския "Енергоатом".

"Благодаря на Рафаел Гроси за продуктивното сътрудничество, непоколебимата му подкрепа и усилията за поддържане на ядрената безопасност в Украйна", добави Гринчук.

