Украйна е нанесла 160 успешни удара срещу руски петролни и енергийни съоръжения от началото на годината, съобщи шефът на службата за сигурност

Симеон Томов
Шефът на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) Васил Малюк. Снимка: АП/ Evgeniy Maloletka
Киев ,  
31.10.2025 14:32
 (БТА)
От началото на годината Украйна е нанесла 160 успешни удара срещу руски петролни и енергийни съоръжения, предаде Ройтерс, позовавайки се на ръководителя на Службата за сигурност на Украйна (ССУ). 

Генерал-лейтенант Васил Малюк заяви пред журналисти, че ударите ще продължат и целта им е да намалят способността на Русия да финансира войната си в Украйна. 

Малюк съобщи също така, че Украйна е унищожила една от руските хиперзвукови балистични ракети "Орешник" по време на специална операция през лятото на 2023 г. Той подчерта, че операцията е била проведена от ССУ, Главното управление за разузнаване (ГУР) към украинското министерство на отбраната и чуждестранни разузнавателни служби, като добави, че операцията е била "100 процента успешна". Агенция Ройтерс не успя да потвърди чрез независим източник тази информация. 

 

