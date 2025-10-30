Подробно търсене

Русия заяви, че е превзела още две села в Източна Украйна

Асен Георгиев
Русия заяви, че е превзела още две села в Източна Украйна
Русия заяви, че е превзела още две села в Източна Украйна
Руски войник изстрелва дрон на неуточнено място в Украйна. Снимка: Russian Defense Ministry Press Service via AP.
Москва,  
30.10.2025 12:32
 (БТА)
Етикети

Русия заяви, че е превзела още две села в източна Украйна, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Руското министерство на отбраната заяви, че неговите сили са превзели селата Красногорское в украинската Запорожка област и Садовое в Харковска област (Красногирске и Садове на украински - бел. ред.).

Освен това руската противовъздушна отбрана е свалила през последното денонощие 8 управляеми авиационни бомби, три реактивни снаряда от американска система "Хаймарс" и 192 дрона, съобщи министерството.

В отговор на украинските нападения срещу граждански обекти силите на Москва са нанесли през тази нощ масиран удар по украинския военно-промишлен комплекс, по военни летища и енергийни обекти, посочи ведомството. При атаките е използвано високоточно оръжие с голям обсег и дронове.

"Целите на удара са постигнати, всички набелязани мишени са поразени", допълни министерството.

/ДИ/

Свързани новини

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:48 на 30.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация