Около 2000 камиона остават блокирани на литовско-беларуската граница, след затварянето ѝ от Вилнюс

Около две хиляди камиона останаха блокирани в Беларус, след като Литва затвори границата си в отговор на навлизанията на балони с контрабандни цигари от страна на Беларус, предаде Франс прес. Вилнюс осъди проявата, като я определи като "хибридна атака".

Многобройни полети бяха отменени и хиляди пътници бяха засегнати от временното затваряне на летищата във Вилнюс и Каунас, след прелитането на десетки балони във въздушното пространство на Литва от Беларус.

Според Олег Тарасов, заместник-председател на "Линава", националното сдружение на превозвачите в Литва, "Беларус е задържала всички литовски камиони, като не им позволява да преминат пограничната зона." "Ние сме заложници, стоките ни са взети за заложници", добави той.

Тарасов оценява блокираните стоки в Беларус на 60 млн. евро, а месечните загуби, породени от спирането на камионите, на 18 млн. евро.

Заместник-председателят на сдружението не подлага на съмнение решението за затварянето на границата, но упреква правителството, че не се е посъветвало, нито е предупредило превозвачите за намерението да затворят трансграничните транспортни пътища. В сектора на логистиката в Литва са заети по официални данни на "Линава" 54 000 превозвачи, които управляват 56 000 камиони.

Литовското правителство е затворило беларуско-литовската граница до 30 ноември. Досега бяха отворени само два гранично-пропускателни пункта, след като Беларус блокира четири други след началото на войната в Украйна през 2023 и 2024 г.

През септември тази година съседна Полша също затвори временно границата си с Беларус, когато Минск участваше в съвместно военно учение с Русия.