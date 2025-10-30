Подробно търсене

Литва отново затвори летището във Вилнюс заради балони, идващи от Беларус

Атанаси Петров
Изображение: БТА
Вилнюс,  
30.10.2025 21:57
 (БТА)
Летището в литовската столица Вилнюс тази вечер отново бе временно затворено - за шести път този месец, заради метеорологични балони, идващи от Беларус, съобщи Ройтерс. 

Властите в Литва твърдят, че балоните са изпращани с цел транспортиране на контрабандни цигари, но също така обвиняват Беларус, че не е спрял тази практика.

"По предварителна информация решението за ограничаване на въздушното пространство е взето поради балон или балони, идващи в посока към летището", заявиха летищните власти във Вилнюс.

В отговор Литва затвори граничните си пунктове с Беларус до края на ноември и заплаши, че ще започне да сваля балоните. 

Президентът на Беларус Александър Лукашенко каза преди дни, че затварянето на границата с Литва е "абсурдно" и на свой ред обвини Запада, че води хибридна война срещу Беларус и Русия, която слага началото на нова ера на разделение.

/СХТ/

Свързани новини

30.10.2025 14:03

Литва съобщи, че Полша е съгласна да отложи отварянето на границата си с Беларус

Литовската министър-председателка Инга Ругиниене съобщи днес, че нейният полски колега Доналд Туск е съгласен да отложи отварянето на граничните пунктове на границата между Полша и Беларус, предаде Ройтерс.
30.10.2025 13:09

Литва затвори границата си с Беларус до 30 ноември заради балони с контрабандни цигари, обяви ги за "хибридна атака"

Граничните контролно-пропускателни пунктове между Литва и Беларус ще бъдат затворени за преминаващи (с някои изключения) до края на ноември в отговор на системните навлизания във въздушното пространство на страната от Беларус на балони с контрабандни цигари, обяви вчера министър-председателката на балтийската държава Инга Ругиниене, цитирана от световните агенции.

