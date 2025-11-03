Москва съобщи, че руските сили напредват в град Покровск и нанасят удари срещу обекти от украинската военно-промишлена инфраструктура

Министерството на отбраната на Русия съобщи днес, че руските сили са напреднали в град Покровск в Донецка област и са нанесли масирани удари тази нощ срещу украински военно-промишлени обекти, предаде Ройтерс.

Руските сили унищожават това, което Москва описа като обкръжени украински формирования близо до железопътната гара и индустриалната зона на Покровск, съобщи руското ведомство, като уточни, че руските сили са навлезли в Пригородния район на града, където са се окопали.

Министерството на отбраната в Москва заяви, че ударите през нощта са били насочени срещу украинско военно летище, база за ремонт на военна техника и оборудване и съоръжения от военно-промишления комплекс, както и срещу газови инфраструктурни съоръжения, които ги поддържат.

Москва заяви, че руските сили са изтласкали войските на Киев от позициите им около друг град - Купянск, се посочва в информация на руските държавни новинарски агенции, които се позовават на министерството на отбраната. Агенция Ройтерс не може да потвърди по независим път информацията от бойното поле.