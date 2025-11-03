Подробно търсене

Москва съобщи, че руските сили напредват в град Покровск и нанасят удари срещу обекти от украинската военно-промишлена инфраструктура

Симеон Томов
Разрушенията в град Покровск (25.03.2025 г.). Снимка: АП/ Iryna Rybakova
Москва ,  
03.11.2025 14:29
 (БТА)
Министерството на отбраната на Русия съобщи днес, че руските сили са напреднали в град Покровск в Донецка област и са нанесли масирани удари тази нощ срещу украински военно-промишлени обекти, предаде Ройтерс. 

Руските сили унищожават това, което Москва описа като обкръжени украински формирования близо до железопътната гара и индустриалната зона на Покровск, съобщи руското ведомство, като уточни, че руските сили са навлезли в Пригородния район на града, където са се окопали. 

Министерството на отбраната в Москва заяви, че ударите през нощта са били насочени срещу украинско военно летище, база за ремонт на военна техника и оборудване и съоръжения от военно-промишления комплекс, както и срещу газови инфраструктурни съоръжения, които ги поддържат. 

Москва заяви, че руските сили са изтласкали войските на Киев от позициите им около друг град - Купянск, се посочва в информация на руските държавни новинарски агенции, които се позовават на министерството на отбраната. Агенция Ройтерс не може да потвърди по независим път информацията от бойното поле. 

 

 

 

Свързани новини

02.11.2025 18:49

Русия продължава да напредва в ключовия град Покровск в Източна Украйна според източници на информация с открит достъп

Руските сили продължават да напредват в ключовия град Покровск в Източна Украйна на фона на ожесточени сражения, според военният канал в „Телеграм“ „ДийпСтейт“, цитиран от ДПА.
01.11.2025 15:32

АФП: Нощните ракетни атаки на Русия срещу Украйна миналия месец са били най-много от началото на 2023 година

Русия е изстреляла повече ракети срещу Украйна миналия месец, отколкото през който и да е друг месец от началото на 2023 г., съобщава Франс прес, като се позовава на собствен анализ на украински данни.
31.10.2025 19:59

Около 2000 камиона остават блокирани на литовско-беларуската граница, след затварянето ѝ от Вилнюс

Около две хиляди камиона останаха блокирани в Беларус, след като Литва затвори границата си в отговор на навлизанията на балони с контрабандни цигари от страна на Беларус, предаде Франс прес. Вилнюс осъди проявата, като я определи като "хибридна
31.10.2025 17:31

Зеленски подписа укази, с които налага санкции срещу хора, работещи за руската военна промишленост и пропаганда

Украинският президент Володимир Зеленски подписа укази за налагането на санкции на хора, работещи за руската военна промишленост и пропаганда, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски в "Телеграм".
31.10.2025 17:13

Укринформ: Покровск не е обкръжен, украинските сили удържат позициите си, каза Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че макар руските войски да са в Покровск, те са систематично унищожавани от украинските сили. По думите му, по данни към сутринта на днешния ден няма значителни промени, няма регистрирано обкръжаване,

