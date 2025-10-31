Подробно търсене

Зеленски подписа укази, с които налага санкции срещу хора, работещи за руската военна промишленост и пропаганда

Симеон Томов
Зеленски подписа укази, с които налага санкции срещу хора, работещи за руската военна промишленост и пропаганда
Зеленски подписа укази, с които налага санкции срещу хора, работещи за руската военна промишленост и пропаганда
Украинският президент Володимир Зеленски говори по време на пресконференция в Киев (31.10.2025 г.). Снимка: АП/ Ukrainian Presidential Press Office
Киев ,  
31.10.2025 17:31
 (БТА)
Етикети

Украинският президент Володимир Зеленски подписа укази за налагането на санкции на хора, работещи за руската военна промишленост и пропаганда, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски в "Телеграм". 

"Подписах също така и нови укази за санкциите на Украйна, насочени срещу хора, работещи за руската военна промишленост и пропаганда. И ще продължим да блокираме всяка схема, използвана за заобикаляне на санкциите", написа Зеленски. Той обаче не уточни кои точно са лицата, срещу които са насочени новите ограничения. 

Днес по време на брифинг Зеленски заяви също така, че скоро Украйна ще съгласува действията си с 19-ия пакет от санкции на Европейския съюз. "Следващият месец ще завършим синхронизацията (на санкционните пакети с нашите партньори), изпълнявайки всичките си планове и ангажименти", заяви украинският президент. 

След среща, на която присъстваха комисарят по санкциите Владислав Власюк, шефът на Службата за сигурност на Украйна Васил Малюк и шефът на Службата за външно разузнаване на Украйна Олег Ивашченко, Зеленски нареди на служителите да засилят сътрудничеството с международните партньори, за да синхронизират текущите санкции. 

"Кумулативният ефект на санкциите има най-голямо въздействие, поради което е от решаващо значение партньорите да приемат марки, които вече са приложени от техните съседи в рамките на собствената им юрисдикция. Това изисква значителни усилия в рамките на Г-7 (Групата на седемте най-развити демокрации), както и в цяла Европа - за да се гарантира, че санкциите на ЕС са подкрепени от Швейцария, Норвегия, Великобритания и други страни извън ЕС - а също и тясно сътрудничество с Япония, Канада и САЩ", каза Зеленски. 

 

/НС/

Свързани новини

31.10.2025 17:41

Русия забрани влизането в страната на още официални лица от ЕС в отговор на новите санкции

Министерството на външните работи на Русия обяви, че е забранило влизането в страната на още няколко официални представители от Европейския съюз в отговор на новите европейски санкции срещу Русия, без да уточни кои са забранените лица, предаде Ройтерс.
31.10.2025 11:29

Франс прес: Ким Чен-ун има малък интерес за среща с Тръмп, смятат анализатори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп несъмнено се е надявал на нова среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на наскорошната си обиколка в Азия, но според анализатори севернокорейският лидер, подсилен от връзките си с Москва и Пекин е имал
30.10.2025 15:26

Русия нанесе удари по украинската електропреносна мрежа; трима души бяха убити, включително дете

Русия снощи нанесе поредица от удари с дронове и ракети по украинската енергийна инфраструктура, в резултат от което в цялата страна бяха въведени ограничения на електроснабдяването и трима души бяха убити, включително седемгодишно момиче, предаде Ройтерс, като се позова на официални представители.
29.10.2025 15:23

Специалният пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев заяви, че е възможно постигането на мир в Украйна в рамките на една година

Специалният пратеник на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев заяви на инвестиционна конференция в Саудитска Арабия, че войната в Украйна може да приключи в рамките на една година, предаде Ройтерс.
28.10.2025 14:47

Орбан проведе срещи с Мелони и с папа Лъв Четиринадесети по време на визити в Италия и Ватикана

Премиерът на Унгария Виктор Орбан проведе срещи с премиера на Италия Джорджа Мелони и с папа Лъв Четиринадесети по време на еднодневна визита в Италия и Ватикана, предаде АНСА. По време на разговора си с Мелони тя и Орбан са обсъждали възможностите,
28.10.2025 10:16

Зеленски заяви, че Украйна е готова за мирни преговори, но няма да отстъпи територия

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че Киев е готов за мирни преговори навсякъде освен в Русия и Беларус, ако тези преговори ще сложат край на войната, предаде Ройтерс.
27.10.2025 16:43

МТИ: Засега американските санкции не засягат енергийните доставки за Унгария, каза Петер Сиярто

Последните американски санкции на САЩ срещу Русия все още не са влезли в сила, затова не пречат засега на енергийните доставки за Унгария, каза днес министърът на външните работи и търговията на страната Петер Сиярто, като допълни, че правителството следи ситуацията, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:57 на 31.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация