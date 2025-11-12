Подробно търсене

Русия забрани достъпа на своя територия на 30 японски граждани в отговор на санкции

Виктор Турмаков
Русия забрани достъпа на своя територия на 30 японски граждани в отговор на санкции
Гербът на Русия на фасадата на посолството на Москва в Киев, 12 февруари 2022 г. (AP Photo/Andrew Kravchenko)
Токио,  
12.11.2025 08:26
 (БТА)
Русия забрани достъпа на своя територия на 30 японски граждани, включително на служител на Външното министерство, в отговор на санкциите, въведени от Токио като част от усилията за осъждане на действията на Москва в повече от тригодишната ѝ война в Украйна, предаде Ройтерс.

Руското дипломатическо ведомство публикува списък на засегнатите японски граждани, който включва няколко журналисти и учени. То определи забраната като „безсрочна“.

Сред лицата с наложени ограничения е и говорителят на японското Външно министерство Тошихиро Китамура.

През септември японското правителство наложи санкции на руски компании, физически лица и няколко други организации, припомни Ройтерс. Япония също така ограничи вноса на руски суров петрол по примера на другите западни страни. Токио обаче продължава да импортира суровини от далекоизточния руски остров Сахалин, въпреки призивите на САЩ към съюзниците да прекъснат връзките си, за да се окаже натиск върху Москва.

Япония протестира срещу вчерашния ход на Москва и изразява "съжаление" за него, заяви главният секретар на кабинета Минору Кихара на брифинг, добавяйки, че връзките между хората в двете страни остава важен. Той обвини Русия, че прехвърля на другите вината за нахлуването си в Украйна.

На въпрос как забраната на Великобритания за застраховане на руските газови доставки ще се отрази на енергията от Сахалин и дали Токио ще увеличи санкциите срещу Москва, Кихара отказа коментар. Япония ще предприеме съответните мерки за постигане на мир в Украйна, като същевременно защити националните си интереси, добави той.

/ВС/

Свързани новини

31.10.2025 17:31

Зеленски подписа укази, с които налага санкции срещу хора, работещи за руската военна промишленост и пропаганда

Украинският президент Володимир Зеленски подписа укази за налагането на санкции на хора, работещи за руската военна промишленост и пропаганда, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски в "Телеграм".
23.10.2025 08:40

Петролът поскъпна с над 3 на сто след санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт"

Цените на петрола се повишиха с над 3 на сто в азиатската търговия днес, продължавайки ръста от предходната сесия, след като САЩ наложиха санкции на руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" заради войната в Украйна, предаде Ройтерс. Фючърсите
30.08.2025 04:51

Русия и Китай се противопоставят на "дискриминационните" санкции в международната търговия, заяви Путин

Русия и Китай съвместно се противопоставят на "дискриминационните" санкции в международната търговия, които спъват социално-икономическото развитие на страните от БРИКС и на целия свят, заяви руският президент Владимир Путин в писмено интервю за китайската новинарска агенция Синхуа в наверечието на визитата си в Китай, предаде Ройтерс.

