МТИ: Засега американските санкции не засягат енергийните доставки за Унгария, каза Петер Сиярто

Последните американски санкции на САЩ срещу Русия все още не са влезли в сила, затова не пречат засега на енергийните доставки за Унгария, каза днес министърът на външните работи и търговията на страната Петер Сиярто, като допълни, че правителството следи ситуацията, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

„Премиерът Орбан ще успее лично да се консултира с президента Доналд Тръмп по време на посещението си в САЩ през следващата седмица“, заяви Сиярто на съвместна пресконференция с израелския външен министър Гидеон Саар. Така унгарският министър коментира неотдавнашното изявление на постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър.

„Що се отнася до енергийните доставки, не подкрепям подобни послания. Обсъдих неколкократно въпроса лично с американския държавен секретар Марко Рубио, премиерът е обсъдил въпроса с президента на САЩ и ще има възможност да направи това отново през следващата седмица във Вашингтон“, каза той.

„Що се отнася до американските санкции, понеже все още не са влезли в сила, те не са причинили каквито и да е усложнения по отношение на енергийните доставки от Русия“, допълни Сиярто.

Унгарският външен министър заяви, че човечеството продължава да живее в опасна епоха и да се сблъсква със сериозни предизвикателства, като Украйна и Близкият изток в момента са най-спешните.

„Смятам, че повечето хора си мислеха, че войната в Украйна ще е по-лесна за разрешаване от ситуацията в Близкия изток. Не беше така. Днес разрешаването на конфликта в Близкия изток е значително по-напред. Това, което обаче е общо и за украинската, и за близкоизточната криза е, че Тръмп представлява сам по себе си надежда за намиране на решение“, каза още той.

Министърът допълни, че опитите за мир в Близкия изток са се проваляли постоянно през десетилетията, като истинска надежда за първи път се появява през 2020 г., а след това и през 2025 г. Местните жители, независимо от националната им принадлежност и от това къде живеят, най-накрая ще си върнат основното човешко право на мирен, спокоен, безопасен живот, свободен от терористични нападения“, допълни той.

„Общото между надеждата през 2020 г. и 2025 г. е, че Доналд Тръмп даде решение тогава и носи решение сега. Общото между тях е, че мнозина тогава говореха, че това е невъзможно и мнозина днес говорят същото. Мнозина бяха скептици тогава и сега, мнозина искат да попречат на мирното уреждане тогава и сега“, заяви министърът.

Сиярто каза, че общото между кризите в Украйна и Близкия изток е, че твърде много хора се опитват да попречат на мирните усилия.

„Ние, унгарците, подкрепяме мирните усилия на Тръмп в Украйна и Близкия изток. Благодарни сме, че Омри Миран, последният оцелял унгарски заложник, успя да избяга от адския плен на „Хамас“ и приветстваме факта, че има добра надежда, че мирът и спокойният живот ще се завърнат в Близкия изток“, заяви той.

Министърът каза, че по време на преговори във Вашингтон преди седмица му е станало ясно, че САЩ не са се отказали от възможността да проведат среща на високо равнище за мир в Будапеща.

„Въпросът е кога подготовката ще достигне точката, където подобна среща може да има осезаеми резултати, така че мирът най-накрая да се завърне в Централна Европа“, заяви Сиярто.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)