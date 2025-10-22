Подробно търсене

ОБНОВЕНА ЕС одобри 19-ия пакет санкции срещу Русия, включително забрана за вноса на втечнен газ

Владимир Сахатчиев, Иво Тасев
ЕС одобри 19-ия пакет санкции срещу Русия, включително забрана за вноса на втечнен газ
ЕС одобри 19-ия пакет санкции срещу Русия, включително забрана за вноса на втечнен газ
Плаващ терминал за втечнен газ във Вилхелмсхафен, Германия, 3 януари 2023 г. (Sina Schuldt/dpa via AP)
Брюксел/Копенхаген,  
22.10.2025 22:13 | ОБНОВЕНА 22.10.2025 22:58
 (БТА)
Етикети

Държавите от ЕС одобриха 19-ия пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна. Мерките включват забрана за вноса на руски втечнен природен газ. Това съобщи датското председателство на Евросъюза, цитирано от агенциите.

"Изключително сме удовлетворени да обявим, че току-що бяхме известени от последната държава член, че сега тя вече може да вдигне ветото си върху 19-ия санкционен пакет. Следва писмена процедура за одобрението от страна на Европейския съвет. Ако няма възражения, пакетът ще бъде приет утре до 8:00 ч. сутринта", се казва в изявлението на датското председателство.

Словакия бе последната пречка, след като миналата седмица държавите от ЕС се споразумяха за окончателния текст. Словашкият премиер Роберт Фицо поиска уверения от Европейската комисия заради високите цени на енергията и съобразяване на целите за опазване на климата с нуждите на автомобилната и тежката промишленост.

Забраната за вноса на втечнен газ ще влезе в сила на два етапа: краткосрочните договори ще приключат след шест месеца, а дългосрочните от 1 януари 2027 г. Пълната забрана ще стане факт с година по-рано от първоначално предвиденото в пътната карта на ЕК за прекратяване на зависимостта на блока от руските изкопаеми горива.

Новият санкционен пакет включва и забрана за влизане в ЕС за руски дипломати и обявяване на още 117 плавателни съда за част от така наречения сенчест флот на Москва, състоящ се предимно от танкери; така броят на корабите в черния списък става общо 558.

/ВС/

Свързани новини

22.10.2025 23:58

Шефът на НАТО тушира опасенията за разрив по оста Тръмп – Зеленски

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте омаловажи опасенията, че между президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски има напрежение. Същевременно шефът на алианса отново изрази убедеността си, че америкнският лидер е единственият
26.09.2025 01:31

Агресията на Русия не заплашва само Украйна, тя заплашва всяка нация в ООН, каза Коща в речта си пред Общото събрание в Ню Йорк

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес в речта си пред Общото събрание на ООН, че агресията на Русия заплашва не само Украйна, а и всяка нация в ООН.
24.09.2025 16:48

Зеленски пред ООН: Международното право за съжаление не работи без оръжия

Mеждународното право работи само когато по-голямата част от нашите съюзници са наистина готови да го защитят. И дори тогава то не работи без оръжия. Това е ужасно, но без тях нещата биха били още по-лоши, заяви днес украинският президент Володимир
21.09.2025 00:10

Володимир Зеленски заяви, че очаква САЩ да наложат строги санкции на Русия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква САЩ да наложат строги ограничителни мерки срещу Русия, след като в петък ЕС представи предложенията си за своя 19-и пакет от санкции срещу Москва, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:36 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация