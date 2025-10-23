АНП: Нидерландският премиер Дик Схоф смята санкциите на САЩ срещу Русия за много важни

Служебният премиер на Нидерландия Дик Схоф смята за „много важно” налагането на санкции от страна на САЩ срещу две руски петролни компании - „Роснефт” и „Лукойл”, предаде националната новинарска агенция АНП.

Схоф заяви това на пристигане в Брюксел, където днес се състои среща на върха на страните от ЕС. Също толкова важен според него е и деветнадесетият пакет от санкции, който беше приет от държавите от съюза.

„Често сме призовавали Америка да окаже натиск върху Русия. Мисля, че е добре, че това се случва сега”, каза Схоф.

Нидерландия подкрепя използването на замразените руски активи за безлихвен заем от 141 милиарда евро за Украйна. Схоф заяви, че разбира възраженията на Белгия, но подчерта, че Украйна се нуждае от много пари в кратки срокове. Според нидерландския премиер Украйна трябва сама да реши за какво да се използват парите.

„Трябва да разгледаме въпроса внимателно, но това е важен източник на финансиране. Това са руски активи, а Русия е агресорът“, аргументира се Схоф.



(Новината се разпространява по споразумение между БТА и АНП)