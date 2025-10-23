Подробно търсене

АНП: Нидерландският премиер Дик Схоф смята санкциите на САЩ срещу Русия за много важни

Лина Йостен
АНП: Нидерландският премиер Дик Схоф смята санкциите на САЩ срещу Русия за много важни
АНП: Нидерландският премиер Дик Схоф смята санкциите на САЩ срещу Русия за много важни
Нидерландският премиер Дик Схоф говори пред журналисти на пристигане за участие в срещата на върха на ЕС в Брюксел, 23 октомври 2025 г. Снимка: АП/Harry Nakos
Брюксел,  
23.10.2025 12:27
 (БТА)
Етикети

Служебният премиер на Нидерландия Дик Схоф смята за „много важно” налагането на санкции от страна на САЩ срещу две руски петролни компании - „Роснефт” и „Лукойл”, предаде националната новинарска агенция АНП.

Схоф заяви това на пристигане в Брюксел, където днес се състои среща на върха на страните от ЕС. Също толкова важен според него е и деветнадесетият пакет от санкции, който беше приет от държавите от съюза.

„Често сме призовавали Америка да окаже натиск върху Русия. Мисля, че е добре, че това се случва сега”, каза Схоф.

Нидерландия подкрепя използването на замразените руски активи за безлихвен заем от 141 милиарда евро за Украйна. Схоф заяви, че разбира възраженията на Белгия, но подчерта, че Украйна се нуждае от много пари в кратки срокове. Според нидерландския премиер Украйна трябва сама да реши за какво да се използват парите.

„Трябва да разгледаме въпроса внимателно, но това е важен източник на финансиране. Това са руски активи, а Русия е агресорът“, аргументира се Схоф.


(Новината се разпространява по споразумение между БТА и АНП)

/НС/

Свързани новини

23.10.2025 11:45

Китай заяви, че "се противопоставя" на американските санкции срещу руския петрол

Пекин изрази своето несъгласие с американските санкции срещу руския петролен сектор, наложени от Вашингтон с надеждата да накара Москва да сложи край на войната в Украйна, предаде Франс прес.
23.10.2025 08:40

Петролът поскъпна с над 3 на сто след санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт"

Цените на петрола се повишиха с над 3 на сто в азиатската търговия днес, продължавайки ръста от предходната сесия, след като САЩ наложиха санкции на руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" заради войната в Украйна, предаде Ройтерс. Фючърсите
23.10.2025 00:36

САЩ санкционират руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл"

САЩ наложиха санкции на големите руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да препдриемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде
22.10.2025 22:13

ЕС одобри 19-ия пакет санкции срещу Русия, включително забрана за вноса на втечнен газ

Държавите от ЕС одобриха 19-ия пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна. Мерките включват забрана за вноса на руски втечнен природен газ. Това съобщи датското председателство на Евросъюза, цитирано от агенциите. "Изключително сме

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:53 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация