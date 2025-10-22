Подробно търсене

Тръмп заяви, че не иска "безсмислена среща" с Путин

Николай Станоев
Тръмп заяви, че не иска "безсмислена среща" с Путин
Тръмп заяви, че не иска "безсмислена среща" с Путин
Президентът на САЩ Доналд Тръмп се ръкува с руския си колега Владимир Путин на срещата им в Аляска преди малко повече от два месеца, 15 август 2025 г. Снимка: АП/Jae C. Hong
Вашингтон,  
22.10.2025 01:47
 (БТА)
Етикети

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не иска "безсмислена среща" с руския си колега Владимир Путин, предаде Франс прес.

Тръмп каза това, след като по-рано вчера стана ясно, че засега няма да има нова среща между него и Путин след тази в Аляска през август. Причината са разминаванията в позициите за войната в Украйна.

Едва миналата седмица президентът на САЩ анонсира такава среща в Будапеща, като изтъкна напредък в преговорите за Украйна.

"Не, не, не искам безсмислена среща. Не искам да се губи време, така че ще видим какво ще се случи", каза обаче Тръмп пред репортери в Белия дом вчера.

Отказът на Русия да се съгласи незабавно на прекратяване на огъня хвърли сянка върху усилията за започване на преговори, отбелязва Ройтерс.

В "неофициален документ", изпратен до Вашингтон, Москва е повторила условията си за постигане на мирно споразумение с Киев, казаха пред агенцията двама представители на американските власти и още един човек, запознат със ситуацията.

Русия по-конкретно иска да ѝ бъде предаден контролът върху целия Донбас - нещо, което Украйна отказва да приеме.

 

/СТ/

Свързани новини

21.10.2025 19:57

"Блумбърг нюз": Европейските страни работят заедно с Украйна по предложение в 12 точки за прекратяване на войната в Украйна

Европейските страни работят заедно с Украйна по предложение в 12 точки за прекратяване на войната в Украйна по настоящите фронтови линии, пише „Блумбърг нюз“, като се позовава на информирани източници. Съгласно предложението Съвет за мир,
21.10.2025 19:42

Русия "внезапно е загубила интерес към дипломацията" поради липсата на решение за ракетите "Томахоук" за Украйна, заяви Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия "внезапно е загубила интерес към дипломацията" поради отлагането на решението на американската администрация за ракетите "Томахоук" за Украйна, съобщи Ройтерс.
21.10.2025 17:26

Четирима души бяха убити при руска атака срещу Черниговска област в Украйна, съобщи полицията

Четирима души бяха убити днес при руска атака с дронове срещу украинската Черниговска област, предаде Ройтерс, като се позова на местната телевизия "Суспилне". Телевизията цитира данни на полицията.
21.10.2025 11:23

Евентуална среща между Лавров и Рубио изисква подготовка, заяви Москва

Евентуална среща между руския външен министър Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио изисква подготовка, заяви днес руският заместник външен министър Сергей Рябков, цитиран от руската държавна агенция РИА Новости. Руският
21.10.2025 11:04

Европейски лидери и президентът Зеленски подкрепят възможността преговорите с Русия да започнат от днешните линии на фронта

Решително подкрепяме позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че бойните действия в Украйна трябва да спрат незабавно и че настоящата линия на контакт трябва да бъде отправната точка за преговорите. Оставаме обвързани с правилото, че
20.10.2025 15:20

МТИ: Успехът на срещата между Тръмп и Путин в Будапеща е от екзистенциален интерес за Унгария, заяви Орбан

Успехът на предстоящата среща на върха между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Будапеща е от „фундаментален екзистенциален интерес“ за Унгария, заяви премиерът Виктор Орбан, цитиран от унгарската агенция
20.10.2025 13:57

Кремъл обясни избора на Будапеща за място на срещата между Путин и Тръмп с добрите им връзки на Орбан

Кремъл заяви, че Будапеща е била избрана за място за срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп, защото унгарският премиер Виктор Орбан има топли взаимоотношения с американския президент и конструктивни връзки с руския му колега, предаде Ройтерс.
19.08.2025 11:29

Институтът за изследване на войната: Кремъл не е поемал публично ангажимент за среща на Путин със Зеленски въпреки твърденията на Тръмп

Кремъл не е поемал публично ангажимент за двустранна или тристранна среща на върха, противно на това, което обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп след многостранната среща на високо равнище в Белия дом вчера, коментира на своя сайт Институтът за изследване на войната.
13.08.2025 15:01

Колко територия контролира Русия в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който ще се срещне след два дни в Аляска с руския си колега Владимир Путин, каза, че уреждането на конфликта в Украйна минава през отстъпване на територии. Представители на администрацията на Тръмп, цитирани от Асошиейтед прес, са уведомили украинските власти, че Русия настоява да получи украински земи в замяна на слагането на край на войната.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:05 на 22.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация