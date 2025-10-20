Подробно търсене

Кремъл обясни избора на Будапеща за място на срещата между Путин и Тръмп с добрите им връзки на Орбан

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков върви след военния парад по случай Деня на победата в Москва, Русия. 9 май 2025 г. Снимка: АП/Павел Бедняков
Москва,  
20.10.2025 13:57
 (БТА)
Кремъл заяви днес, че Будапеща е била избрана за място за срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп, защото унгарският премиер Виктор Орбан има топли взаимоотношения с американския президент и конструктивни връзки с руския му колега, предаде Ройтерс. 

Работата по подготовката на предстоящата среща в унгарската столица, която има за цел да постигне решение на конфликта в Украйна и развиване на отношенията между Русия и САЩ, е едва в началото си, добави в същото време говорителят на руското президентство Дмитрий Песков.

Той каза още, че Русия е готова да разшири сътрудничеството си с Иран във всички области.

Москва поддържа близки отношения с Техеран и осъди ударите на САЩ и Израел по ирански ядрени обекти по-рано тази година, които бяха нанесени с декларирана цел да не бъде допуснато сдобиването на Иран с ядрено оръжие.

 

