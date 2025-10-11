Иран не вижда никаква причина да възобновява преговорите с европейците за ядрената си програма, каза външният министър

Иран не вижда никаква причина да възобновява преговорите за ядрената си програма с европейските държави, заяви днес Техеран, след като Франция, Обединеното кралство и Германия изразиха вчера решимостта си да ги подновят, предаде Франс Прес.

Трите страни стоят зад решението на ООН от 28 септември за възстановяване на международните санкции, свързани с иранската ядрена програма, които бяха отменени преди десет години, след неуспеха на последните преговори с Иран.

„Какво могат да направят и какъв положителен резултат биха могли да имат подобни преговори?“ – попита в ефира на държавната телевизия иранският външен министър Абас Арагчи. „Наистина не виждаме никаква причина да преговаряме с тях“, добави той.

Париж, Лондон и Берлин заявиха вчера, че са „решени да възобновят преговорите с Иран“ относно ядрената му програма „с цел постигане на всеобхватно, трайно и подлежащо на проверки споразумение, гарантиращо, че Иран никога няма да придобие ядрено оръжие“, се посочва в общо изявление.

„Франция, Обединеното кралство и Германия първо трябва да обяснят защо изобщо трябва да преговаряме отново с тях“, коментира Арагчи.

„Ние вече водихме преговори и постигнахме споразумение, но Съединените щати се оттеглиха, а трите европейски страни не спазиха поетите си ангажименти“, добави министърът.

През 2015 г., след години на преговори, Франция, Обединеното кралство, Германия, САЩ, Русия и Китай постигнаха с Иран споразумение, което предвижда ограничения върху ядрените дейности на страната в замяна на отмяна на санкциите.

През 2018 г., по време на първия мандат на Доналд Тръмп, САЩ решиха да се оттеглят от сделката и да наложат отново санкции, въпреки че според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Иран е спазвал поетите си ангажименти.

Техеран обвини европейците, че не са попречили на връщането на американските санкции. В отговор Иран постепенно спря да изпълнява част от своите задължения, особено по отношение на обогатяването на уран, което подтикна трите европейски държави да стартират процедурата за възстановяване на санкциите на ООН.

Западните държави и Израел, заклет враг на иранската власт, подозират Техеран, че се стреми да се сдобие с атомна бомба, посочи АФП. Иран отхвърля подобни обвинения и настоява, че ядрената му програма има единствено граждански цели.