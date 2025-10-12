Подробно търсене

Иран заяви, че подкрепата на споразумението за ивицата Газа не означава одобрение на политиката на САЩ

Иво Тасев
Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи. Снимка: АП/Vahid Salemi
Техеран,  
12.10.2025 16:17
 (БТА)
Принципното одобрение от страна на Иран на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа не означава подкрепа на политиката на американския президент Доналд Тръмп в Близкия изток, заяви днес министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи, предаде ДПА.

"Г-н Тръмп изказва предпочитанията си под различна форма, но повечето от тях са в противоречие с нашите идеологически убеждения", каза Арагчи в ефира на иранската държавна телевизия.

Той подчерта, че иранската подкрепа на мирната инициатива е просто в името на спирането на насилието. В същото време министърът заяви, че не се разглежда реалистичен проект за мир в палестинските територии.

"Има фундаментална разлика между настоящата ситуация и доста неясната перспектива за бъдещето", отбеляза топ дипломатът на Иран. Той добави, че най-вече Израел систематично не спазва постигнатите споразумения.

Подкрепата на "Хамас" и създаването на независима палестинска държава са основни точки в иранската външнополитическа доктрина, обръща внимание ДПА. От Ислямската революция през 1979 година насам Техеран не признава Държавата Израел и избягва да я назовава, като за сметка на това винаги споменава "ционисткия режим", припомня агенцията.

