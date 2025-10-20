Срещата между Путин и Тръмп в Будапеща – мненията в Унгария

Президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин се споразумяха в края на миналата седмица за нова среща на високо равнище, посветена на войната в Украйна, предаде Ройтерс. Двамата може да се срещнат в рамките на следващите две седмици в Будапеща, заяви американският лидер след двучасов телефонен разговор с руския си колега, който той определи като продуктивен. Кремъл потвърди плановете за срещата, макар че никоя от страните да не посочи дата за нейното провеждане.

Планираната среща между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин е страхотна новина за миролюбивите хора по света, написа скоро след думите на Тръмп унгарският премиер Виктор Орбан в социалната мрежа „Екс“, цитиран от националната новинарска агенция МТИ. „Готови сме!“, допълни той.

„Унгария последователно се застъпва за мир от началото на войната в Украйна. Ясно е, че тази война не може да бъде разрешена на бойното поле, мирът може да бъде постигнат единствено чрез преговори. Затова е добра новина, че Доналд Тръмп и Владимир Путин са в постоянен контакт помежду си, а още по-добра новина е, че скоро ще се срещнат отново лично. Унгария – като остров на мира – е готова да бъде домакин на срещата. Осигуряваме всички условия президентите да проведат ползотворни преговори помежду си, за да може мирът да се върне в Европа“, на свой ред написа във „Фейсбук“ унгарският външен министър Петер Сиярто.

На следващия ден, по време на интервю в предаването „Добро утро, Унгария“ в ефира на националното радио „Лайош Кошут“, Орбан заяви, че „не е имало друг избор“ за мястото на срещата. Според него „войната между Русия и Украйна все пак е война, която се води в Европа – и след поглед на картата и преглед на лидерите е ясно, че Будапеща сега е единственото място в Европа, където може да се проведе подобна среща“. „Унгария е едва ли не единствената страна, която е за мир: в продължение на три години тя последователно, открито и активно се застъпва за мир“, заяви Орбан, като допълни, че има предимството, че е на поста си от дълго време, познава всички и всички го познават, а също така уточни, че срещата няма да бъде посветена на Унгария.

Лидерът на опозицията Петер Мадяр също реагира на съобщението. Председателят на партия „Тиса“ написа във „Фейсбук“, че приветства всяка инициатива, която може да доближи мира и напомни, че преди месеци неговата партия е предложила Будапеща като възможно място за провеждане на преговори. „За „Тиса“ мирът не е политически предизборен лозунг, а въпрос на съдба. Важно е обаче да се подчертае, че мирът ще бъде истински, само ако всички страни на масата за преговори уважават независимостта и сигурността на страните — както е посочено в Будапещенския меморандум от 1994 г.“, допълни той.

Танчо Попганчев Янчев, свещеник от Българската православна църква в Унгария, призова по време на възпоменателна церемония по случай Деня на унгарско-българското приятелство в град Естергом в северната част на Унгария православната, католическата и протестантската общност на съвместна молитва за успешни мирни преговори.

Унгарските медии отразиха и коментираха новината, че столицата на страната е избрана за провеждане на важната среща.

„Руско-украинската война може да завърши в Унгария. Какъв е реалният шанс за мир?“, се пита унгарският информационен сайт „Портфолио“. Унгария определено може да се нарече интересен избор за място за преговори, тъй като страната е едновременно член на НАТО и на Европейския съюз, така че не може да се нарече „неутрална страна“ в официалния смисъл на думата. В същото време унгарското правителство и Виктор Орбан поддържат отлични отношения с президента Тръмп и страната е една от последните в ЕС, която поддържа отношения с Русия поне на икономическо равнище. Според изданието не може да се изключи напълно, че Виктор Орбан е предложил мястото преди няколко дни в Египет, където се е срещнал лично с президента Тръмп. Според автора на статията Даниел Хусак е важно е да се отбележи, че, ако войната приключи в Будапеща, това ще бъде огромна дипломатическа победа за Унгария, което по същество оправдава политиката на Виктор Орбан, че връзките с Русия не бива да бъдат прекъсвани напълно, дори в такава напрегната геополитическа ситуация. Същевременно авторът отбелязва, че Унгария не е идеално място за Украйна: от една страна, отношенията между Будапеща и Киев се влошиха радикално през последните месеци, а от друга страна, споменът за проваленото Будапещенско споразумение от 1994 г., което гарантираше сигурността и териториалната цялост на Украйна, е все още жив сред украинците.

„Дипломатически мост в Будапеща – Тръмп търси мир, Путин печели време“, излиза със заглавие унгарският информационен портал „Индекс“. Тръмп, верен на предизборната си стратегия, продължава да работи за постигане на мир: той се стреми да поддържа баланс между сътрудничеството с руснаците и военния натиск. Путин, от друга страна, се стреми да поддържа преговорния процес жив и да предотврати напълно отдръпване на американския президент от Москва. Преговорите им ще се проведат на място, което олицетворява баланса на отношенията между САЩ и Русия – Будапеща. Времето и мястото на срещата носят геополитическо послание: тя предлага на двамата лидери възможност да засилят позициите си в дебатите за войната, санкциите и бъдещето на европейските ред и сигурност. Срещата в Будапеща може едновременно да покаже преосмисляне на отношенията между Изтока и Запада и на дипломатическата роля на Централна Европа.

Геополитическият анализатор Андраш Костур посочи пред изданието, че Будапеща устройва президента на САЩ, защото е столица на съюзническа държава, която поддържа нормални отношения с Русия. „От началото на войната Унгария се застъпва за бързо мирно уреждане и не е подкрепяла Украйна с оръжие, така че и макар да не е напълно неутрална в руско-западните отношения, се счита за място, което на практика е останало извън руско-украинската война“, отбелязва експертът. Според Костур реалполитическият подход, представляван от унгарското правителство, за пореден път се е доказал като по-жизнеспособен на международната сцена в сравнение с морализиращата и политически необоснована позиция на Брюксел, който пое роля в конфликт в съседство, очаквайки подкрепа от САЩ, за да го продължи, като по този начин ЕС влиза в противоречие със собствените си мирни усилия.

Опозиционната информационна агенция „Телекс“ обаче намира другаде избора на Будапеща за площадка за преговори – Унгария е единствената държава членка на ЕС, която е инициирала оттеглянето си от Международния наказателен съд – тя не признава юрисдикцията му на своя територия, така че няма нищо, което да я задължава да изпълни заповедта за арест срещу Путин, издадена от МНС през 2023 г.

Според старшия изследовател в Унгарския институт по международни отношения Петер Шиклоши въпросът, който интересува всички сега, е дали страните ще успеят да постигнат споразумение. Според експерта срещата между Тръмп и Путин в Аляска през август е била за „изясняване на ситуацията и на позициите“, докато тази в Будапеща най-вероятно ще даде възможност двамата лидери да седнат и реално да започнат мирния процес. „Не е обичайно висшите лидери да пътуват до трета страна, само за да разговарят. Те обикновено пристигат там, за да постигнат резултат“, допълни изследователят.

„Ще бъде осмото чудо на света, ако Тръмп и Путин положат в Будапеща основите на незабавен мир – нещо, което и най-големите оптимисти не очакват. Много по-вероятно е да се постигнат отстъпки в някои области и събитията да се изместят към частично прекратяване на огъня“, смята унгарският журналист Золтан Вечан в статия за информационния сайт „Мандинер“. Той очаква страните ще седнат на масата за преговорите с достатъчно здрав разум, гледайки не само какво могат да спечелят, но и към това какви допълнителни загуби ги очакват, ако конфликтът не бъде деескалиран. „Но, ако бъдещето на нашия регион най-накрая бъде обсъдено, ако в Будапеща регионът бъде поставен малко повече на дипломатическата карта, ако краят на убийствата се приближи с един ден по-близо, ако дори един военнопленник може да се върне у дома по-рано, ако само едно семейство не трябва да се сбогува сърцераздирателно с любимия си баща, съпруг или син – то тогава всичко би си заслужавало“, отбелязва авторът на статията.

Орбан може да спечели много от срещата Тръмп-Путин и дори може да победи партията „Тиса“ на изборите, на свой ред отбелязва таблоидът „Блик“. „Премиерът Виктор Орбан и неговата партия така ще могат да оправдаят политическата си линия и това е посланието, което те предават във вътрешнополитическото пространство с наближаването на изборите през 2026 г.“, заяви пред изданието политическият анализатор Тибор Атила Наги. „Това е и огромно медийно събитие, в което лидерът на страната домакин, дори и в малка степен, може да участва като „формиращ“ световно политическо събитие, а вътрешните партии не могат да се конкурират с този имидж.“ Според анализатора това – макар и само за кратко – ще отклони медийното внимание от „Тиса“ и от въпросите на опозицията, които са свързани със стандарта на живот и окаяното състояние на образованието и здравеопазването в Унгария. „Големият въпрос е колко дълго може да продължи този ефект и дали Виктор Орбан може да запази тази изгодна позиция до април, въпреки факта, че според проучванията въпросите за препитанието са най-важни за обикновените хора“, подчерта той. „Фактът, че срещата ще се проведе в Будапеща, може да попречи на растежа на партията „Тиса“, тъй като разделителната линия между война и мир отново ще бъде тема през следващите месеци, подобно на 2022 година. Планираното посещение на Виктор Орбан във Вашингтон през първата половина на ноември също би могло да засили този процес“, добави експертът.

Усмивката на лицето на унгарската левица замръзна, когато реалността им нанесе огромен шамар, отбелязва на страниците на проправителствения вестник „Модяр Немзет“ политологът Кристоф Одробина. „Все още живо си спомням как Петер Мадяр и неговата банда леви либерали размахваха юмруци с пяна на уста, говорейки, че мирната мисия на Виктор Орбан е безполезна, че е просто скрита подкрепа за Владимир Путин и че така или иначе ще удължи войната. Също така весело подскача в паметта ми, че унгарската лява опозиция – начело с Петер Мадяр – се опитваше да дискредитира и осуети мирните усилия на правителството. Как се чувствате в този момент, скъпи леволиберални лидери?“, отбелязва проправителственият политолог.

Унгарският политолог Золтан Раншбург заяви в ефира на частната телевизия „А-ТВ“, че от комуникационна гледна точка срещата ще бъде ключова точка от дневния ред през следващите седмици. „Орбан знае, че е важно е да доминираш в информационното поле всеки ден. Трябва да си на първите страници. Петер Мадяр наистина трябва да се опита да покаже нещо, което би могло да засенчи значението на срещата на върха Тръмп-Путин, дори и за няколко минути“, смята експертът.

В никакъв случай не е сигурно, че тази среща ще бъде добра за имиджа на Унгария, предупреждава във „Фейсбук“ експертът по външна политика и бивш либерален евродепутат Ищван Сент-Ивани. „Големият въпрос, разбира се, е как ще завърши тази война. Ще бъде ли постигната справедлива сделка, което не изглежда вероятно предвид замесените лица, или те съвместно ще предадат Украйна и ще я хвърлят в кошчето? Можем да се осмелим да се надяваме, че първото ще се случи, но второто също не би било голяма изненада. За Будапеща тази среща ще донесе слава само ако не се превърне в поредния Мюнхен или Ялта, а в място, където ще бъде постигнато справедливо споразумение“, отбелязва политологът.

Опозиционният новинарски портал „Хети Вилаггаздашаг“ се съмнява дали срещата би донесла на Орбан някакво реално политическо предимство на изборите през 2026 година. Виктор Орбан ще се възползва максимално политически, подчертавайки собствената си роля и значение, като същевременно ще продължи да набляга на наратива, че ЕС, подкрепяйки войната, е на грешен път, докато той, като защитник на мира, е организирал срещата на високо равнище Тръмп-Путин. Същевременно предупрежденията на Орбан, че опозиционната партия „Тиса“ и Петер Мадяр ще въвлекат страната във война, със сигурност ще загубят значение при прекратяване на огъня. Орбан и ФИДЕС може би биха могли успешно да се възползват от потенциално примирие, ако след него унгарската икономика наистина успее да направи обещания бърз „летящ старт“, който правителството обещава от началото на годината. Разбира се, дори тогава е въпрос на това доколко положителният ефект от това би се усетил от избирателите през оставащите шест месеца и особено до каква степен това би повлияло на партийните им предпочитания или на готовността им да гласуват.