Подробно търсене

МТИ: Българската православна общност в Унгария свика молебен за успешни мирни преговори в Будапеща

Виктор Турмаков
МТИ: Българската православна общност в Унгария свика молебен за успешни мирни преговори в Будапеща
МТИ: Българската православна общност в Унгария свика молебен за успешни мирни преговори в Будапеща
Цветя пред паметната плоча на катедралния храм в Естергом, където е поставена плоча на св. Иван Рилски, дело на скулптора Огнян Кожухаров от Унгария. Снимка: Светла Кьосева
Естергом, Унгария,  
19.10.2025 07:16
 (БТА)
Етикети

Танчо Попганчев Янчев, свещеник от Българската православна църква в Унгария, призова вчера по време на възпоменателна церемония по случай Деня на унгарско-българското приятелство в град Естергом в северната част на Унгария православната, католическата и протестантската общност на съвместна молитва за успешни мирни преговори, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Членовете на българската православна общност положиха венец на мраморната плоча, отбелязваща унгарско-българското приятелство в базиликата на Естергом, където мощите на свети Иван Рилски са били пазени между 1183 и 1187 година.

На честванията присъства и Миклош Солтес, държавният секретар за църковни и етнически отношения, както и Симеон Варга – парламентарният говорител на българското етническо малцинство в България.

Солтес благодари на свещеника за молитвената верига и помоли вярващите да се молят постоянно за мир между Украйна и Русия до предстоящата мирна среща на високо равнище в Будапеща.

През 2016 г. унгарският и българският парламент определиха 19 октомври, Денят на свети Иван Рилски – покровителят на България, за ден на приятелството между двете страни.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)

/ВТ/

Свързани новини

18.10.2025 11:51

След срещата си със Зеленски Тръмп призова Украйна и Русия „да спрат там, където са в момента“, и да прекратят войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Киев и Москва войските им "да спрат там, където са в момента“, и двете страни да прекратят своята проточила се война. Той заяви това след продължилата дълго среща в Белия дом с украинския държавен глава
17.10.2025 22:09

Диалогът с Русия трябва да бъде "основан на силата", каза бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг

Бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг изрази мнение относно предстоящата среща на президентите на САЩ - Доналд Тръмп, и на Русия - Владимир Путин, обявена от американския държавен глава, предаде ДПА. Срещата би трябвало да се проведе в унгарската столица Будапеща в рамките на следващите две седмици, отбелязва агенцията.
17.10.2025 21:31

Зеленски пристигна в Белия дом за разговори с Тръмп, който проявява колебание да изпрати на Киев ракети "Томахок"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е домакин на украинския президент Володимир Зеленски, който пристигна днес за преговори в Белия дом, като американският лидер даде да се разбере, че не е готов да се съгласи да продаде на Киев система за крилати ракети с голям обсег, от която украинците казват, че се нуждаят спешно, предаде Асошиейтед прес.
17.10.2025 16:28

Германският външен министър приветства планираната среща между Тръмп и Путин в Будапеща

Германският външен министър Йохан Вадефул приветства планираната среща между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Будапеща, предаде ДПА.
17.10.2025 14:21

Орбан заяви, че е разговарял с Путин и че подготовката за среща на върха Русия-САЩ „продължава с пълна сила“

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че е разговарял с Владимир Путин и че подготовката за среща в Будапеща между руския президент и американския му колега Доналд Тръмп „продължава с пълна сила“, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:39 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация