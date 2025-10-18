Подробно търсене
След срещата си със Зеленски Тръмп призова Украйна и Русия „да спрат там, където са в момента“, и да прекратят войната

Виктор Турмаков
Американският президент Доналд Тръмп пред репортери на летището в Палм Бийч, Флорида, след срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски, 17октомври 2025 г. Снимка: AP Photo/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
18.10.2025 11:51
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Киев и Москва войските им "да спрат там, където са в момента“, и двете страни да прекратят своята проточила се война. Той заяви това след продължилата дълго среща в Белия дом с украинския държавен глава Володимир Зеленски, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че през деветте месеца откакто се завърна на поста си, Тръмп многократно изразяваше недоволството си от конфликта, но сега, с поредните си коментари, той сякаш отново се върна към курса да кара Украйна да се откаже от териториите, които Русия ѝ е отнела.

„Стига кръвопролития. Да спрат там, където са в момента. Нека и двете страни обявят победа, нека историята отсъди (после за кого е тя)!“, заяви Тръмп в профила си в социалната мрежа „Трут соушъл“ скоро след като прие Зеленски и екипа му.

По-късно вечерта, след като пристигна във Флорида, където ще прекара почивните дни, Тръмп призова двете страни „незабавно да прекратят войната“ и намекна, че Москва ще запази отнетите украински територии.

„Следва се фронтовата линия, където и да е, иначе ще стане твърде сложно. Спира се на линията на бойно съприкосновение и двете страни се завръщат при семействата си, спират убийствата“, заяви той пред репортери.

Коментарите на Тръмп са пореден обрат в позициите му за войната. През последните седмици той ставаше все по-нетърпелив спрямо руския си колега Владимир Путин и демонстрираше по-голяма готовност да помогне на Украйна да спечели войната.

След срещата си със Зеленски в Ню Йорк миналия месец в кулоарите на Общото събрание на ООН Тръмп дори заяви, че смята, че Украйна трябва да отвоюва цялата територия, която загуби след началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Това беше драстична промяна при американския президент, който по-рано твърдеше, че Киев трябва да отстъпи територии, за да приключи войната.

До сегашната промяна в тона на Тръмп се стигна след негов дълъг телефонен разговор с Путин по-рано през седмицата, след който обяви, че в идните седмици ще се срещне с руския лидер в Будапеща.

Вчера в присъствието на Зеленски стопанинът на Белия дом даде сигнали, че е по-скоро против продажбата на крилати ракети с голям обсег „Томахок“ – оръжие, което украинците вярват, че ще промени коренно войната и ще принуди Путин да преговаря.

„Имам и задължението да е сигурно, че като страна сме достатъчно има достатъчни запаси от оръжие, защото никога не знаеш какво може да се случи във война и мир. Бихме предпочели да не се нуждаят от „Томахок“. Честно казано, бихме предпочели войната вече да е свършила. Честно казано, бихме предпочели тази война да приключи“, каза Тръмп.

Тази нова риторика от страна на президента на САЩ за „Томахок“ със сигурност е разочароваща за Украйна. През последните дни Тръмп показа готовност да продаде на Киев от тези ракети, независимо че Путин предупреди, че подобен ход ще изостри още повече руско-американските отношения, отбелязва АП.

Но след телефонния разговор в четвъртък с Путин Тръмп все повече започна да поставя под въпрос вероятността Украйна да получи подобно оръжие, което има обсег от 1600 км.

Вчерашната среща беше петата лична между Тръмп и Зеленски, откакто републиканецът се завърна на поста си през януари.

Президентът заяви, че тепърва „ще се решава“ дали Зеленски ще участва в предстоящите преговори в Унгария, предполагайки, че „двойна среща“ с лидерите на воюващите страни вероятно е най-работещият вариант за продуктивни преговори, тоест той да се срещне поотделно с тях.

„Тези двама лидери не се харесват и ние искаме да направим срещата удобна за всички“, добави Тръмп.

По време на предизборната си кампания от 2024 г., Тръмп настояваше, че бързо ще сложи край на войната, но изглежда, че импулсът след срещите му през август в Аляска с Путин и със Зеленски и европейски съюзници в Белия дом е изчерпан, отбелязва АП. След тези разговори Тръмп излезе уверен, че е напът да уреди директни преговори между Зеленски и Путин, но руският лидер не прояви никакъв интерес към среща със Зеленски, а Москва засили ударите си по Украйна.

На журналистически въпрос вчера дали се притеснява, че Путин го подвежда, Тръмп призна, че и това е възможно, но допълни, че е уверен, че може да се справи с руския лидер.

„През целия си живот са ме разигравали най-добрите от тях, но накрая се получи наистина добре. Мисля, че съм доста добър в тези неща“, заключи американският президент.

/ВС/

