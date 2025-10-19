Подробно търсене

Русия поднови атаките срещу Украйна въпреки призива на Доналд Тръмп за незабавно прекратяване на военните действия

Илиян Цвейн
Русия поднови атаките срещу Украйна въпреки призива на Доналд Тръмп за незабавно прекратяване на военните действия
Русия поднови атаките срещу Украйна въпреки призива на Доналд Тръмп за незабавно прекратяване на военните действия
Пожарникари гасят пожар след атака с руски дронове по украинския град Днепър, 30 септември 2025 г. Снимка: Ukrainian Emergency Service via AP, архив
Киев,  
19.10.2025 05:31
 (БТА)
Етикети

Русия е нанесла въздушни атаки срещу Украйна тази нощ, ден след като американският президент Доналд Тръмп посрещна украинския си колега Володимир Зеленски във Вашингтон, за да обсъдят прекратяването на войната, предаде ДПА.

Според украинските сили за противовъздушна отбрана руски изтребители са атакували с управляеми бомби. Сред засегнатите украински граде са Харков, Суми и Запорожие.

Над Украйна са били забелязани и руски дронове, които са атакували Чернигов и Днепропетровск.

Към момента няма данни за жертви или щети.

По време на атаките в региона на Чернигов, в Северна Украйна, през нощта руски бойни дронове са ударили енергийни съоръжения, което е довело до прекъсване на електрозахранването за около 17 000 души, по данни на доставчика на електроенергия в региона.

Русия също така е извършила повече от 10 удара през нощта срещу град Чугуив в източната Харковска област, съобщи кметът Галина Минайева във "Фейсбук".

Доставчиците на енергия ще могат да започнат възстановяването на електрозахранването едва след като местата на експлозиите бъдат проучени.

Ръководителят на областната военна администрация на Запорожка област Иван Федоров също съобщи за пожари в резултат на руски атаки през нощта. Няма пострадали, добави той.

Според украинските военновъздушни сили тази нощ Русия е атакувала Украйна с 164 дрона. От тях 136 са били отблъснати, а 27 са поразили 12 цели.

В същото време руското министерство на отбраната съобщи, че е свалило 41 украински дрона над територията на Русия и Черно море, включително три над Московска област.

Според службата за надзор на авиотранспорта "Росавиация", заради съображения за сигурността са наложени ограничения на девет летища в Русия.

Подобни смущения на въздушния трафик се случват често във връзка с украински атаки с дронове. 

В петък президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски се срещнаха във Вашингтон. След разговорите американският лидер призова Русия и Украйна да прекратят незабавно военните действия, като заяви, че е пролята достатъчно кръв.

Двете воюващи страни трябва да "спрат там, където са в момента", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

/ИЦ/

Свързани новини

19.10.2025 01:07

Лидерката на беларуската опозиция изрази скептицизъм към предстоящата среща Тръмп-Путин

Лидерката на беларуската опозиция в изгнание Светлана Тихановска изрази днес скептицизъм по повод предвидените преговори между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин относно Украйна, в интервю за Франс прес в
18.10.2025 18:28

Медведев заяви, че доставките на ново оръжие за Украйна ще продължат, въпреки отказа на САЩ да изпратят ракети "Томахок"

Напомпването на Украйна с оръжие ще продължи, въпреки отказа на САЩ да изпратят ракети "Томахок", заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС.
18.10.2025 11:51

След срещата си със Зеленски Тръмп призова Украйна и Русия „да спрат там, където са в момента“, и да прекратят войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Киев и Москва войските им "да спрат там, където са в момента“, и двете страни да прекратят своята проточила се война. Той заяви това след продължилата дълго среща в Белия дом с украинския държавен глава
18.10.2025 03:25

Зеленски има пълната подкрепа на Германия, заяви германският канцлер Мерц след срещата на украинския лидер с Тръмп

Говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус окачестви срещата между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски за конструктивна, след като украинският лидер проведе телефонен разговор с европейски лидери, сред които бе и германският канцлер Фридрих Мерц, след срещата си с Тръмп, предаде ДПА.Съобщено бе, че Мерц и други европейски лидери са приветствали "тясното трансатлантическо сътрудничество" и са подчертали необходимостта от постигането на справедлив и траен мир за Украйна.
17.10.2025 22:09

Диалогът с Русия трябва да бъде "основан на силата", каза бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг

Бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг изрази мнение относно предстоящата среща на президентите на САЩ - Доналд Тръмп, и на Русия - Владимир Путин, обявена от американския държавен глава, предаде ДПА. Срещата би трябвало да се проведе в унгарската столица Будапеща в рамките на следващите две седмици, отбелязва агенцията.
17.10.2025 21:31

Зеленски пристигна в Белия дом за разговори с Тръмп, който проявява колебание да изпрати на Киев ракети "Томахок"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е домакин на украинския президент Володимир Зеленски, който пристигна днес за преговори в Белия дом, като американският лидер даде да се разбере, че не е готов да се съгласи да продаде на Киев система за крилати ракети с голям обсег, от която украинците казват, че се нуждаят спешно, предаде Асошиейтед прес.
17.10.2025 14:40

Русия заяви, че е превзела три селища в Източна Украйна

Русия заяви, че нейните сили са поели контрола над три селища в Харковска и Днепропетровска област, Източна Украйна, в райони, които Киев си върна преди три години при изненадващата си контраофанзива, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:38 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация