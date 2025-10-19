Подробно търсене

Украински дронове причиниха пожар в руски промишлен обект в Оренбургска област, съобщи губернаторът

Виктор Турмаков
Украински военен изстрелва дрон. Снимка: AP Photo/Andrii Marienko
Москва,  
19.10.2025 14:59
 (БТА)
Украински дронове са атакували газов завод в Оренбургска област на Русия, причинявайки пожар в един от цеховете му, съобщи днес областният губернатор Евгений Солнцев, цитиран от Ройтерс.

Губернаторът заяви в официалния си канал в „Телеграм“, че никой от служителите на завода не е пострадал при атаката, която е оставила завода частично повреден. Аварийните служби работят по потушаването на пожара.

Това е първият случай, при който обектът, част от Оренбургския газопреработвателен комплекс в областта с годишен капацитет от 45 млрд. кубични метра газ, е ударен. В завода се преработва газов кондензат от находища в областта и в Казахстан, чиято граница е недалеч.

Солнцев заяви по-рано този месец, че украински дронове са се опитали да атакуват неназован промишлен обект в руския град Орск, близо до границата с Казахстан.

Непотвърдено видео, публикувано в „Телеграм“ по това време, показва обект, който се разбива в съоръжение, идентифицирано като нефтопреработвателната рафинерия „Орскнефтеоргсинтез“ в Орск.

Отделно губернаторът на руската Самарска област Вячеслав Федоришчев съобщи в социалните мрежи, че през нощта противовъздушната отбрана се е задействала срещу украински дронове и че работата на местното летище и на мобилната интернет връзка е била спряна.

Руското министерство на отбраната заяви, че неговите сили за противовъздушна отбрана са свалили 45 украински дрона през нощта, включително 12 над Самарска област, 11 над Саратовска област и един над Оренбургска област.

Няма незабавен коментар от Украйна, която засили атаките си срещу руски рафинерии и други енергийни съоръжения от август насам в опит да прекъсне доставките на гориво и да лиши Москва от финансиране.

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи днес, че руските сили изтласкали Въоръжените сили на Украйна от селището Чунишино край Покровск в Донецка област и селището Полтавка в Запорожка област.

Руските сили също така са разрушили произведена в САЩ реактивна установка за залпов огън ХАЙМАРС в северната украинска Черниговска област, изплъзвайки балистична ракета „Искандер-М“, съобщи министерството.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди докладите от бойното поле по независим начин.

/ВТ/

Към 15:46 на 19.10.2025 Новините от днес

