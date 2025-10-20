Подробно търсене

Ръководителят на беларуската служба за сигурност се опитва да изгради диалог с Украйна, предаде БелТА

Владимир Арангелов
Ръководителят на беларуската служба за сигурност КГБ Иван Тертел. Снимка: Sergei Sheleg/BelTA Pool Photo чрез AP
Минск,  
20.10.2025 08:49
 (БТА)
Ръководителят на беларуската служба за сигурност Иван Тертел заяви, че се опитва да изгради контакти с Украйна, за да помогне за слагането на край на войната с Русия, предаде Ройтерс, като се позова на беларуската новинарска агенция БелТА.

Изказването на Тертел бе предшествано от съобщения миналата седмица, че високопоставен беларуски дипломат е провел срещи с европейски представители, за да се опита да облекчи изолацията, наложена отдавна на страната му, която е близък съюзник на руския президент Владимир Путин.

Тертел заяви, че срещите с украински представители са от жизненоважно значение „в настоящата ситуация, за да бъде постигнат консенсус“.

„Тази работа също продължава. Разбира се, много зависи от украинската страна. Нашият президент работи, колкото може, за да стабилизира ситуацията в региона“, заяви Тертел, чиято служба все още използва абревиатурата КГБ от съветската епоха.

„Намерихме баланс между интересите на двете страни в тази много сложна ситуация с тенденция към напрежение. Убеден съм, че можем да преодолеем тази ситуация само чрез тихи преговори и търсене на компромис“, посочи той.

Беларуският президент Александър Лукашенко позволи на Кремъл да използва територията на Беларус в началото на войната с Украйна през 2022 г., но беларуските въоръжени сили не се включиха в конфликта.

Лукашенко, който е на власт от 1994 г., отдавна е изолиран от Запада поради нарушения на човешките права. Санкционните мерки се засилиха, след като беларуските сили за сигурност потушиха митингите на протестиращи, които обвиниха президента в манипулиране на изборите през 2020 година и изразиха недоволството си от него заради подкрепата му за нахлуването в Украйна.

През последните месеци обаче американският президент Доналд Тръмп се отнася приятелски към Лукашенко, като го нарече „многоуважаван лидер“ и изпрати пратеник в Минск, което доведе до освобождаването на повече от 50 политически затворници.

Миналия месец Лукашенко заяви, че иска да говори с украинския президент Володимир Зеленски, за да помогне за решаването на конфликта.

/БЗ/

