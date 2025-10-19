Лидерката на беларуската опозиция изрази скептицизъм към предстоящата среща Тръмп-Путин

Лидерката на беларуската опозиция в изгнание Светлана Тихановска изрази днес скептицизъм по повод предвидените преговори между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин относно Украйна, в интервю за Франс прес в Амстердам.

Опозиционерката призова американския президент да работи за установяването на демокрация в страната ѝ, чийто авторитарен президент Александър Лукашенко е съюзник на Владимир Путин, като подчерта, че една свободна Беларус е "в интерес" на САЩ.

По повод предстоящата среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин, които се договориха да се срещнат скоро в Будапеща за преговори по въпроса за войната в Украйна, Тихановска заяви, че не възлага големи надежди на тези разговори.

"Като съседи на Русия знаем, че диктаторите нямат нужда от мир", заяви 43-годишната опозиционерка, която се изказа в Нидерландия в кулоарите на среща на европейските социалисти.

"Ето защо изобщо не вярвам, че Путин е отворен за преговори", допълни тя.

Миналия месец Беларус, чийто президент се опитва да се сближи с Доналд Тръмп, се съгласи да освободи 52 политически затворници след контакти с американската администрация.

"Разбира се, ние сме изключително благодарни на президента Тръмп за личното му участие в тази хуманитарна операция по освобождаването на политически затворници", заяви Тихановска, която смята, че Вашингтон не "легитимира" властта на Александър Лукашенко чрез тези контакти.

"Президентът Тръмп има по-делови подход. Той се нуждае от успехи. Иска да донесе мир в много региони. И ние, разбира се, приветстваме тези усилия", каза тя пред АФП.