Русия атакува въглищна мина в украинската Днепропетровска област

Русия снощи извърши масирана атака срещу въглищна мина в украинската Днепропетровска област, съобщиха украинските власти, цитирани от ДПА.
„Малко преди началото на отоплителния сезон врагът отново нанесе удар срещу украинската енергийна промишленост“, написа ръководството на мината в „Телеграм“.
В момента на атаката 192 миньори са били под земята в мината.
„Евакуацията на нашите колеги на повърхността продължава“, се казва в изявлението, без да се дават подробности за характера на атаката или за нанесените щети.
Ръководството заяви, че този случай е четвъртата мащабна атака срещу въглищните съоръжения на компанията през последните два месеца.
Само ден по-рано в региона на Днепропетровск имаше прекъсвания на електроснабдяването след руски атаки срещу енергийни съоръжения.
При друга руска атака снощи беше поразена електроцентрала в село Корюков в Черниговска област.
„Щетите са много големи“, написа в „Телеграм“ регионалният доставчик на електроенергия. По първоначална информация около 55 000 души са останали без ток.
Руската армия неотдавна засили атаките си срещу енергийни съоръжения в Украйна, отбелязва ДПА.
Целта на атаките е да прекъснат или затруднят доставките на електроенергия и вода за цивилното население с настъпването на зимата. Те имат за цел и да подкопаят бойния дух на украинското население.
Украински дронове причиниха пожар в руски промишлен обект в Оренбургска област, съобщи губернаторът
