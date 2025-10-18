Имаме доверие на САЩ, смятаме, че Тръмп иска да сложи край на войната, заяви Зеленски след срещата си с американския лидер

Имаме доверие на Съединените щати, смятаме, че президентът Доналд Тръмп иска да сложи край на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция след срещата си с американския държавен глава в Белия дом, предаде Ройтерс.

Зеленски окачестви срещата си с Тръмп като продуктивна.

Украинският лидер отказа да направи каквото и да било изявление по отношение на потенциална доставка на ракети "Томахок" от САЩ за Украйна, предаде Франс прес.

"Разговаряхме също за ракети с голям обсег и няма да правя изявления по този въпрос. Решихме да не говорим за това, защото (. . .) Съединените щати не искат ескалация", поясни Зеленски.

Когато му бе зададен въпрос дали храни някакъв оптимизъм за получаването на ракети "Томахок", Зеленски отвърна, че гледа на нещата реалистично. Украинският лидер изрази мнението си, че Русия се страхува от ракетите "Томахок", защото знае какво може да бъде постигнато с тях, в комбинация с останалите оръжейни системи на Украйна.

Президентът на Украйна каза, че с Тръмп са обсъдили въпроси, свързани със системите за противовъздушна отбрана.

Зеленски каза, че не е обсъждал с Тръмп украинските удари по руски енергийни обекти.

Украинският президент каза още, че е готов за двустранни или тристранни срещи, за всякакви формати, които могат да допринесат за по-скорошното постигане на мир. Зеленски заяви, че е разговарял с Тръмп за гаранции за сигурност за Украйна. Той отбеляза, че Тръмп разбира, че най-трудните въпроси във всеки едни потенциални разговори за Украйна ще бъдат териториалните въпроси.

Зеленски каза също, че след срещата с Тръмп е разговарял със стратегически партньори на Украйна.

Украински медии съобщиха, че след срещата с Тръмп украинският президент е разговарял с европейски лидери.