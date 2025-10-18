Подробно търсене

Божидар Захариев
Имаме доверие на САЩ, смятаме, че Тръмп иска да сложи край на войната, заяви Зеленски след срещата си с американския лидер
Украинският президент Володимир Зеленски дава пресконференция близо до Белия дом след срещата си с Доналд Тръмп, 17 октомври 2025 г. - снимка: AP/Manuel Balce Ceneta
Вашингтон,  
18.10.2025 00:57
 (БТА)
Имаме доверие на Съединените щати, смятаме, че президентът Доналд Тръмп иска да сложи край на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция след срещата си с американския държавен глава в Белия дом, предаде Ройтерс.

Зеленски окачестви срещата си с Тръмп като продуктивна.

Украинският лидер отказа да направи каквото и да било изявление по отношение на потенциална доставка на ракети "Томахок" от САЩ за Украйна, предаде Франс прес.

"Разговаряхме също за ракети с голям обсег и няма да правя изявления по този въпрос. Решихме да не говорим за това, защото (. . .) Съединените щати не искат ескалация", поясни Зеленски.

Когато му бе зададен въпрос дали храни някакъв оптимизъм за получаването на ракети "Томахок", Зеленски отвърна, че гледа на нещата реалистично. Украинският лидер изрази мнението си, че Русия се страхува от ракетите "Томахок", защото знае какво може да бъде постигнато с тях, в комбинация с останалите оръжейни системи на Украйна.

Президентът на Украйна каза, че с Тръмп са обсъдили въпроси, свързани със системите за противовъздушна отбрана.

Зеленски каза, че не е обсъждал с Тръмп украинските удари по руски енергийни обекти.

Украинският президент каза още, че е готов за двустранни или тристранни срещи, за всякакви формати, които могат да допринесат за по-скорошното постигане на мир. Зеленски заяви, че е разговарял с Тръмп за гаранции за сигурност за Украйна. Той отбеляза, че Тръмп разбира, че най-трудните въпроси във всеки едни потенциални разговори за Украйна ще бъдат териториалните въпроси.

Зеленски каза също, че след срещата с Тръмп е разговарял със стратегически партньори на Украйна.

Украински медии съобщиха, че след срещата с Тръмп украинският президент е разговарял с европейски лидери.

/БЗ/

18.10.2025 00:21

Срещата със Зеленски беше много интересна и сърдечна, заяви Тръмп след разговора с украинския президент в Белия дом

Срещата с украинския президент Володимир Зеленски беше много интересна и сърдечна, но аз му казах, както настоятелно заявих и на президента Путин, че е време да се сложи край на избиването и да се сключи сделка, заяви американският президент Доналд Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".Тръмп направи това изявление след срещата си със Зеленски в Белия дом.
17.10.2025 21:31

Зеленски пристигна в Белия дом за разговори с Тръмп, който проявява колебание да изпрати на Киев ракети "Томахок"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е домакин на украинския президент Володимир Зеленски, който пристигна днес за преговори в Белия дом, като американският лидер даде да се разбере, че не е готов да се съгласи да продаде на Киев система за крилати ракети с голям обсег, от която украинците казват, че се нуждаят спешно, предаде Асошиейтед прес.
17.10.2025 19:02

Руските и украинските граждани не очакват значителен пробив след планираната среща на върха между Путин и Тръмп

Гражданите на Русия и Украйна се надяват на напредък, но не очакват значителен пробив по време на предстоящата среща на върха между американския президент Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин, предаде Асошиейтед прес. Двамата държавни глави
17.10.2025 16:28

Германският външен министър приветства планираната среща между Тръмп и Путин в Будапеща

Германският външен министър Йохан Вадефул приветства планираната среща между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Будапеща, предаде ДПА.
17.10.2025 15:35

Срещата между Путин и Тръмп може да се състои до две седмици, но остава още много работа, заяви Кремъл

Срещата на високо равнище между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп може да се състои до две седмици или малко по-късно, но има още много неща за уреждане, преди да може да бъде определена дата, предаде Ройтерс, като цитира изявление на
17.10.2025 14:21

Орбан заяви, че е разговарял с Путин и че подготовката за среща на върха Русия-САЩ „продължава с пълна сила“

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че е разговарял с Владимир Путин и че подготовката за среща в Будапеща между руския президент и американския му колега Доналд Тръмп „продължава с пълна сила“, предаде Ройтерс.
17.10.2025 13:19

Москва каза, че през изминалата седмица руските сили за превзели 8 села в Източна Украйна

Министерството на отбраната на Руската федерация заяви, че през изминалата седмица въоръжените сили на страната са поели контрола върху осем села в Източна Украйна, предаде ТАСС.
17.10.2025 11:18

Зеленски се срещна по време на визитата си в САЩ с представители на компаниите "Рейтиън" и "Локхийд Мартин"

Украинският президент Володимир Зеленски заяви след среща с представители на американската отбранителна компания "Рейтиън", която е производител на системите "Пейтриът" и на ракетите "Томахок", че има решения, които може да подобрят още повече защитата на хората в Украйна, предаде Укринформ.
16.10.2025 20:53

Тръмп съобщи, че ще се срещне отново с Путин след днешния продуктивен телефонен разговор с руския президент; срещата ще се състои в Будапеща

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи днес, че ще се срещне с руския лидер Владимир Путин в унгарската столица Будапеща, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна след днешния продуктивен телефонен разговор, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Към 01:37 на 18.10.2025 Новините от днес

