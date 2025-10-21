Подробно търсене

Десислава Иванова
Украйна работи със САЩ за получаването на необходимия брой системи "Пейтриът", каза президентът Зеленски
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: Andreas Arnold/ДПА чрез АП
Киев,  
21.10.2025 02:09
 (БТА)
Украйна работи активно със САЩ да получи необходимия брой системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", заяви президентът Володимир Зеленски в нощното си видеообръщение, като определи системите като една от ключовите гаранции за сигурност за страната, предаде Укринформ.

"Днес (понеделник - бел. ред.) министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал също докладва, предимно за резултатите от срещата (на групата) "Рамщайн" и новите споразумения с партньорите", каза Зеленски. Той отбеляза, че скоро ще бъдат огласени допълнителни пакети за подкрепа.

"Отделно – и много конкретно – работим със САЩ, за да гарантираме, че Украйна все още може да получи необходимия брой системи "Пейтриът". Това не е лесна задача, но то е една от гаранциите за сигурност за Украйна – и ще работи в дългосрочен план", подчерта Зеленски.

Той припомни, че при посещението си във Вашингтон е водил разговори с американски отбранителни компании, които произвеждат както системи "Пейтриът", така и други оръжия от ключово значение за Украйна.

По-рано президентът каза, че Украйна и САЩ подготвят договор за доставка на 25 системи "Пейтриът".

/ДИ/

Свързани новини

19.10.2025 18:20

Зеленски призова съюзниците си към решителност след посещението си във Вашингтон

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците си да предприемат "решителни действия", след връщането си от Вашингтон, където той не успя да осигури увеличаване на военната подкрепа от САЩ, предаде Франс прес. "Украйна никога няма да
19.10.2025 05:54

АП: Украинците са разочаровани, след като Зеленски не успя да осигури ракети "Томахок" по време на срещата си с Тръмп

Украинците изразиха разочарование от това, че САЩ може да не предоставят на Киев ракети с голям обхват "Томахок", предаде Асошиейтед прес. Украинският президент Володимир Зеленски в петък се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом,
18.10.2025 14:32

Тръмп оказва натиск на Зеленски да сключи споразумение за край на войната в Украйна

Американският президент Доналд Тръмп, който демонстрира възстановено разбирателство с руския си колега Владимир Путин, призова снощи украинския лидер Володимир Зеленски да прекрати военните действия, като остана глух към исканията на украинския за засилена военна подкрепа, посочва Франс прес.
18.10.2025 11:51

След срещата си със Зеленски Тръмп призова Украйна и Русия „да спрат там, където са в момента“, и да прекратят войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Киев и Москва войските им "да спрат там, където са в момента“, и двете страни да прекратят своята проточила се война. Той заяви това след продължилата дълго среща в Белия дом с украинския държавен глава
18.10.2025 08:52

Доналд Тръмп "не казва "Не", но не каза и "Да" за ракетите "Томахок", посочи украинският президент Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че все още се надява САЩ да дадат съгласието си да предоставят на страната му крилати ракети "Томахок", след като вчера се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом, предаде ДПА. "Екипите
18.10.2025 00:57

Имаме доверие на САЩ, смятаме, че Тръмп иска да сложи край на войната, заяви Зеленски след срещата си с американския лидер

Имаме доверие на Съединените щати, смятаме, че президентът Доналд Тръмп иска да сложи край на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция след срещата си с американския държавен глава в Белия дом, предаде Ройтерс.Зеленски окачестви срещата си с Тръмп като продуктивна.
17.10.2025 11:18

Зеленски се срещна по време на визитата си в САЩ с представители на компаниите "Рейтиън" и "Локхийд Мартин"

Украинският президент Володимир Зеленски заяви след среща с представители на американската отбранителна компания "Рейтиън", която е производител на системите "Пейтриът" и на ракетите "Томахок", че има решения, които може да подобрят още повече защитата на хората в Украйна, предаде Укринформ.

