Украйна работи със САЩ за получаването на необходимия брой системи "Пейтриът", каза президентът Зеленски
Украйна работи активно със САЩ да получи необходимия брой системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", заяви президентът Володимир Зеленски в нощното си видеообръщение, като определи системите като една от ключовите гаранции за сигурност за страната, предаде Укринформ.
"Днес (понеделник - бел. ред.) министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал също докладва, предимно за резултатите от срещата (на групата) "Рамщайн" и новите споразумения с партньорите", каза Зеленски. Той отбеляза, че скоро ще бъдат огласени допълнителни пакети за подкрепа.
"Отделно – и много конкретно – работим със САЩ, за да гарантираме, че Украйна все още може да получи необходимия брой системи "Пейтриът". Това не е лесна задача, но то е една от гаранциите за сигурност за Украйна – и ще работи в дългосрочен план", подчерта Зеленски.
Той припомни, че при посещението си във Вашингтон е водил разговори с американски отбранителни компании, които произвеждат както системи "Пейтриът", така и други оръжия от ключово значение за Украйна.
По-рано президентът каза, че Украйна и САЩ подготвят договор за доставка на 25 системи "Пейтриът".
