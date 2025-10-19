Подробно търсене

АП: Украинците са разочаровани, след като Зеленски не успя да осигури ракети "Томахок" по време на срещата си с Тръмп

Валерия Динкова
АП: Украинците са разочаровани, след като Зеленски не успя да осигури ракети "Томахок" по време на срещата си с Тръмп
АП: Украинците са разочаровани, след като Зеленски не успя да осигури ракети "Томахок" по време на срещата си с Тръмп
Украинският президент Володимир Зеленски говори пред журналисти на улицата пред Белия дом след срещата си с президента Доналд Тръмп, 17 октомври 2025 г. Снимка: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Киев,  
19.10.2025 05:54
 (БТА)
Етикети

Украинците изразиха разочарование от това, че САЩ може да не предоставят на Киев ракети с голям обхват "Томахок", предаде Асошиейтед прес.

Украинският президент Володимир Зеленски в петък се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом, след като американският лидер даде знак, че Вашингтон може да се съгласи да предостави на Украйна ракети с голям обхват, за които Киев смята, че ще принудят руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори.

Но Зеленски си тръгна с празни ръце – резултат, който разтревожи, но не изненада мнозина по улиците на украинската столица, които запазват решимостта си да сложат край на три и половина годишната руска инвазия в страната си.

Роман Виниченко – украински военнослужещ, каза пред АП, че смята, че перспективата за ракети "Томахок" за Украйна е била политическа игра. "Украйна няма да получи тези ракети", заяви той.

Виниченко посочи, че Киев все още има нужда да получава нови оръжия – с или без американска помощ – особено, след като руските дронове и ракети продължават да поразяват гражданска инфраструктура.

Междувременно разочарованието на Тръмп от продължаването на конфликта бе многократно демонстрирано през последните девет месеца, откакто се върна на власт. През последните седмици той показа нарастващо нетърпение към Путин и изрази по-голяма готовност да помогне на Украйна са спечели войната, включително чрез продажба на ракети "Томахок".

Но тонът на американския президент отново се смекчи, след като той проведе дълъг телефонен разговор с руския си колега в четвъртък и обяви, че планира да се срещне с него в Будапеща в близките седмици.

Разговорът породи нови надежди, че може да бъде постигнат дипломатически напредък за прекратяване на войната.

Но след множество провалени инициативи украинците не са склонни да вярват, че скоро може да бъде постигнат пробив, отбеляза АП.

/ИЦ/

Свързани новини

18.10.2025 18:28

Медведев заяви, че доставките на ново оръжие за Украйна ще продължат, въпреки отказа на САЩ да изпратят ракети "Томахок"

Напомпването на Украйна с оръжие ще продължи, въпреки отказа на САЩ да изпратят ракети "Томахок", заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС.
18.10.2025 14:32

Тръмп оказва натиск на Зеленски да сключи споразумение за край на войната в Украйна

Американският президент Доналд Тръмп, който демонстрира възстановено разбирателство с руския си колега Владимир Путин, призова снощи украинския лидер Володимир Зеленски да прекрати военните действия, като остана глух към исканията на украинския за засилена военна подкрепа, посочва Франс прес.
18.10.2025 11:51

След срещата си със Зеленски Тръмп призова Украйна и Русия „да спрат там, където са в момента“, и да прекратят войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Киев и Москва войските им "да спрат там, където са в момента“, и двете страни да прекратят своята проточила се война. Той заяви това след продължилата дълго среща в Белия дом с украинския държавен глава
18.10.2025 08:52

Доналд Тръмп "не казва "Не", но не каза и "Да" за ракетите "Томахок", посочи украинският президент Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че все още се надява САЩ да дадат съгласието си да предоставят на страната му крилати ракети "Томахок", след като вчера се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом, предаде ДПА. "Екипите
18.10.2025 00:57

Имаме доверие на САЩ, смятаме, че Тръмп иска да сложи край на войната, заяви Зеленски след срещата си с американския лидер

Имаме доверие на Съединените щати, смятаме, че президентът Доналд Тръмп иска да сложи край на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция след срещата си с американския държавен глава в Белия дом, предаде Ройтерс.Зеленски окачестви срещата си с Тръмп като продуктивна.
17.10.2025 15:35

Срещата между Путин и Тръмп може да се състои до две седмици, но остава още много работа, заяви Кремъл

Срещата на високо равнище между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп може да се състои до две седмици или малко по-късно, но има още много неща за уреждане, преди да може да бъде определена дата, предаде Ройтерс, като цитира изявление на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:39 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация