Подробно търсене

Киър Стармър иска западните съюзници да приемат мерки, с които "да се парализира военната машина" на Владимир Путин

Николай Велев
Киър Стармър иска западните съюзници да приемат мерки, с които "да се парализира военната машина" на Владимир Путин
Киър Стармър иска западните съюзници да приемат мерки, с които "да се парализира военната машина" на Владимир Путин
Снимка: АП/Джоана Чан
Лондон ,  
20.10.2025 19:40
 (БТА)
Етикети

Британският премиер Киър Стармър заяви, че ще призове западните съюзници да предприемат икономически усилия, с които да се "парализира" руската военна машина на фона на опасенията, свързани с подкрепата за Украйна от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, предадоха Пи Ей мидия и ДПА.

Стармър и представители на страните от т.нар. "Коалиция на желаещите" в петък ще се срещнат в Лондон. 

Консултациите ще се състоят, след като на срещата между украинския държавен глава Володимир Зеленски и президента Тръмп миналата седмица не бе договорено предоставяне на крилати ракети "Томахок" на Киев. Освен това се появиха съобщения, че Зеленски е подложен на натиск да приеме исканията на Москва. В. "Файненшъл таймс" публикува материал, в който описа срещата между лидерите на САЩ и Украйна като "караница".

Зеленски публично посочи, че разговорът в Белия дом е бил "позитивен", но намекна, че Тръмп не е искал да разстрои руснаците, преди лично да се срещне с Путин. "Според мен той не иска ескалация с руснаците, преди да се срещне с тях", отбеляза Зеленски.

Стармър заяви, че иска Украйна да бъде поставена във "възможно най-силната позиция" преди, по време на и след прекратяването на огъня при каквито и да е условия. По думите на британския премиер обаче Путин не гледа сериозно на мира. 

"Трябва да бъдем решителни в подкрепата си за Украйна и аз поемам ангажимента, че ще засиля усилията ни да се парализира военната машина на Путин", каза днес Стармър. Британският премиер също така отбеляза, че Русия прилага тактика на забавянето и че времето е показало, че само Украйна има сериозно желание за мир.

"Тирани като Путин реагират само на сила. Трябва да засилим натиска върху икономиката и отбранителната му промишленост, както направихме миналата седмица с мащабен пакет от санкции, докато той не е готов да сключи мир", заяви Стармър. 

С наближаването на зимата ще продължим да засилваме подкрепата си – хуманитарна, финансова и военна, за да може Украйна да защити своя народ и суверенитет, увери британският премиер.

"Не можем да забравяме, че бъдещето на Украйна е нашето бъдеще, а следващите дни и седмици ще бъдат решаващи за бъдещето на европейската сигурност", каза в заключение Стармър.

 

/ГГ/

Свързани новини

20.10.2025 12:54

Украйна подготвя договор за закупуване на 25 системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът"

Украинският президент Володимир Зеленски обяви по време на пресконференция, че Украйна и САЩ подготвят договор за доставка на 25 системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", предадоха Укринформ и Ройтерс.
20.10.2025 09:14

Кая Калас очаква до края на седмицата да бъдат одобрени допълнителни санкции срещу Русия

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас изрази очакване до края на седмицата да бъдат одобрени нови санкции срещу Русия. По нейните думи е вероятно това да стане на заседанието на Европейския съвет в четвъртък в Брюксел.
20.10.2025 07:30

Външните министри на страните от ЕС ще се срещнат днес в Люксембург, за да обсъдят Украйна и Близкия изток

Външните министри на страните от Европейския съюз ще се срещнат днес в Люксембург, за да обсъдят Близкия изток и Украйна, предаде ДПА.В срещата ще вземе участие и украинският външен министър Андрий Сибига, който ще информира колегите си за ситуацията на бойното поле в Украйна и за най-неотложните нужди на Киев.
20.10.2025 02:07

Натискът трябва да бъде върху Русия, а не върху Украйна, заяви полският премиер Доналд Туск

Никой не трябва да оказва натиск върху Украйна да прави териториални отстъпки — вместо това натискът трябва да бъде върху Русия, за да прекрати агресията си, написа в „Екс“ полският премиер Доналд Туск, цитиран от Укринформ.
19.10.2025 23:49

"Файненшъл таймс": Тръмп призова Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната

Американският президент Доналд Тръмп е призовал украинския си колега Володимир Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната по време на срещата между двамата в Белия дом в петък и е предупредил, че Путин е заплашил "да унищожи" Украйна, ако не се съобрази с исканията на Москва, пише в. "Файненшъл таймс".
19.10.2025 18:20

Зеленски призова съюзниците си към решителност след посещението си във Вашингтон

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците си да предприемат "решителни действия", след връщането си от Вашингтон, където той не успя да осигури увеличаване на военната подкрепа от САЩ, предаде Франс прес. "Украйна никога няма да
19.10.2025 17:18

Ройтерс: Как би могло да изглежда мирно споразумение за Украйна?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Будапеща, за да обсъдят начин за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс. Как би могло да изглежда едно мирно споразумение: Кой какво би
19.10.2025 05:54

АП: Украинците са разочаровани, след като Зеленски не успя да осигури ракети "Томахок" по време на срещата си с Тръмп

Украинците изразиха разочарование от това, че САЩ може да не предоставят на Киев ракети с голям обхват "Томахок", предаде Асошиейтед прес. Украинският президент Володимир Зеленски в петък се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом,
19.10.2025 05:31

Русия поднови атаките срещу Украйна въпреки призива на Доналд Тръмп за незабавно прекратяване на военните действия

Русия е нанесла въздушни атаки срещу Украйна тази нощ, ден след като американският президент Доналд Тръмп посрещна украинския си колега Володимир Зеленски във Вашингтон, за да обсъдят прекратяването на войната, предаде ДПА. Според украинските сили

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:28 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация