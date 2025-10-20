Подробно търсене

кор. на БТА Николай Желязков
Кая Калас очаква до края на седмицата да бъдат одобрени допълнителни санкции срещу Русия
Кая Калас - Люксембург / Снимка: ЕС
Брюксел/Люксембург,  
20.10.2025 09:14
 (БТА)
Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас изрази днес очакване до края на седмицата да бъдат одобрени нови санкции срещу Русия. По нейните думи е вероятно това да стане на заседанието на Европейския съвет в четвъртък в Брюксел.

Днес няма да има одобрение, уточни тя пред журналисти в Люксембург, където пристигна за участие на заседанието на европейските външни министри. В предложението за списъка с новите санкции се предвижда забрана за вноса на руски втечнен газ.

По повод предстоящата среща в Будапеща на президентите на САЩ Доналд Тръмп и на Русия Владимир Путин върховният представител изрази надежда да има резултат. Виждаме усилията на президента Тръмп за постигне мир, каза Калас. Приветстваме тези усилия, но не виждаме Русия да търси мир. Русия разбира само от сила и преговаря само когато е притисната, добави тя.

Иска ми се украинският президент Володимир Зеленски да се срещне с Путин, защото те са двамата, които трябва да постигнат съгласие. Да видим какво ще излезе от срещата в Будапеща. САЩ имат силата да окажат натиск над Русия да преговаря и, ако я използват, би било добре, каза Калас.

Не е приятно да виждаме някой, издирван от Международния наказателен съд, да идва в Европа. Въпросът е дали ще има резултат от това, посочи тя по повод очакваното пътуване на Путин до Будапеща. Украинците не може просто да се предадат. Би било зле за международния ред, ако нападателят просто получи онова, което иска, допълни тя по повод условията на Москва за прекратяване на войната в Украйна.

