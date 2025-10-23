Подробно търсене

Европейският съвет ще обсъди укрепването на европейската отбрана и помощта за Украйна

кор. на БТА Николай Желязков
Европейският съвет ще обсъди укрепването на европейската отбрана и помощта за Украйна
Европейският съвет ще обсъди укрепването на европейската отбрана и помощта за Украйна
Снимка: БТА
Брюксел,  
23.10.2025 01:52
 (БТА)
Етикети

Държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС ще заседават днес в Брюксел, като се предвижда разговорите да обхванат укрепването на европейската отбрана, подкрепата за Украйна, състоянието на еврозоната и опростяването на законодателството на ЕС. От българска страна в срещата ще участва премиерът Росен Желязков. Предвижда се към разговорите да се присъедини украинският президент Володимир Зеленски.

Ще бъдат обсъдени възможностите за използване на запорираното руско имущество по силата на европейските санкции в интерес на украинската страна, посочи в писмо до участниците председателят на Европейския съвет Антонио Коща. По неговите думи ЕС трябва да оцени как допълнително да повиши натиска над Русия. Очаква се на заседанието да бъдат дадени насоки към Европейската комисия за изготвяне на предложение как да се подходи към поставеното под запор руско имущество в ЕС в полза на украинската страна.

В навечерието на заседанието Коща призова за укрепване на Европейската агенция по отбрана. Хибридните атаки, навлизането на дронове в близост до важна инфраструктура и нарушаването на въздушното пространство показват, че е неотложно ускорено да работим по общата европейска отбранителна готовност до 2030 г., добави той.

Коща отбеляза, че ще бъдат обсъдени стратегическите цели за опазване на околната среда и подкрепата за гражданите в прехода към незамърсяваща икономика. Той допълни, че в присъствието на ръководителите на Европейската централна банка Кристин Лагард и на Еврогрупата Паскал Донахю ще бъде обсъдено бъдещето на цифровото евро.

/ВС/

Свързани новини

23.10.2025 00:36

САЩ санкционират руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл"

САЩ наложиха санкции на големите руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да препдриемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде
22.10.2025 23:13

САЩ до часове ще обявят нови санкции срещу Русия, съобщи Вашингтон

Нови американски санкции срещу Русия ще бъдат обявени всеки момент, съобщи финансовият министър на САЩ Скот Бесънт, цитиран от агенциите. "Или още този следобед (американско време) след затварянето (на търговията на борсите), или още утре сутрин ще
20.10.2025 09:14

Кая Калас очаква до края на седмицата да бъдат одобрени допълнителни санкции срещу Русия

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас изрази очакване до края на седмицата да бъдат одобрени нови санкции срещу Русия. По нейните думи е вероятно това да стане на заседанието на Европейския съвет в четвъртък в Брюксел.
16.10.2025 14:25

ЕК представи план за укрепване на европейската отбрана и за готовност при настъпване на конфликт с висока интензивност

Европейската комисия представи план за укрепване на европейската отбрана до 2030 г., който разглежда включително възможността за конфликт с висока интензивност.
02.10.2025 14:55

ЕС няма намерение да отнеме запорираното руско имущество, заяви говорител на Европейската комисия

Не обмисляме отнемане на запорираното в ЕС руско имущество, заяви днес говорител на Европейската комисия по повод предложенията за използване на руска държавна собственост в полза на Украйна.
30.09.2025 10:16

Твърдо вярвам, че решителни действия от наша страна биха довели до поврат във войната в Украйна, каза Фон дер Лайен

Твърдо вярвам, че решителни действия от наша страна биха довели до поврат във войната в Украйна, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди седмичното заседание на еврокомисарите в присъствието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
22.09.2025 14:03

ЕК предлага прекратяването на вноса на руски изкопаеми горива да бъде трайно и независимо от развоя на войната в Украйна

Европейската комисия предлага ЕС да прекрати вноса на изкопаеми руски горива, независимо от развоя на войната в Украйна, заяви говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпроси. Когато има мир в Украйна, санкциите срешу може да бъдат вдигнати, добави той.
19.09.2025 15:18

Европейската комисия предлага забрана за внос на руски втечнен газ

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи предложенията за нови санкции срещу Русия. Комисията предлага да се забрани вносът на руски втечнен газ, да се наложат допълнителни ограничения срещу руските банки и на износа към Русия на някои стоки.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:07 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация