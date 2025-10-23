Европейският съвет ще обсъди укрепването на европейската отбрана и помощта за Украйна

Държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС ще заседават днес в Брюксел, като се предвижда разговорите да обхванат укрепването на европейската отбрана, подкрепата за Украйна, състоянието на еврозоната и опростяването на законодателството на ЕС. От българска страна в срещата ще участва премиерът Росен Желязков. Предвижда се към разговорите да се присъедини украинският президент Володимир Зеленски.

Ще бъдат обсъдени възможностите за използване на запорираното руско имущество по силата на европейските санкции в интерес на украинската страна, посочи в писмо до участниците председателят на Европейския съвет Антонио Коща. По неговите думи ЕС трябва да оцени как допълнително да повиши натиска над Русия. Очаква се на заседанието да бъдат дадени насоки към Европейската комисия за изготвяне на предложение как да се подходи към поставеното под запор руско имущество в ЕС в полза на украинската страна.

В навечерието на заседанието Коща призова за укрепване на Европейската агенция по отбрана. Хибридните атаки, навлизането на дронове в близост до важна инфраструктура и нарушаването на въздушното пространство показват, че е неотложно ускорено да работим по общата европейска отбранителна готовност до 2030 г., добави той.

Коща отбеляза, че ще бъдат обсъдени стратегическите цели за опазване на околната среда и подкрепата за гражданите в прехода към незамърсяваща икономика. Той допълни, че в присъствието на ръководителите на Европейската централна банка Кристин Лагард и на Еврогрупата Паскал Донахю ще бъде обсъдено бъдещето на цифровото евро.