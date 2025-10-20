Подробно търсене

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 38 от общо 60 руски дрона тази нощ

Асен Георгиев
Украинската противовъздушна отбрана е свалила 38 от общо 60 руски дрона тази нощ
Украинската противовъздушна отбрана е свалила 38 от общо 60 руски дрона тази нощ
Повреден пътнически трамвай след руски удар в Сумска област. Снимка: АП/Kordon Media
Киев,  
20.10.2025 10:53
 (БТА)
Етикети

Украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили 38 от 60-те руски дрона, изпратени от Русия през нощта, предаде Укринформ, като цитира изявление на Военновъздушните сили на Украйна в "Телеграм".

Руската атака е започнала от 19:00 часа (и българско време) вчера, като са били използвани общо три балистични ракети "Искандер-М", изстреляни от анексирания украински полуостров Крим, и 60 бойни дрона, включително "Шахед", "Хербера" и други видове. По-конкретно около 40 от дроновете са били от типа "Шахед".

Въздушната атака беше отблъсната от авиацията, противовъздушните ракетни части, частите за електронна война, частите за безпилотни летателни системи и мобилните огневи групи на украинските отбранителни сили, отбелязва Укринформ. Три балистични ракети и 20 дрона са поразили 12 обекта.

Нападението все още продължава, като няколко дрона остават в украинското въздушно пространство, се казва в изявлението.

/НС/

Свързани новини

20.10.2025 10:27

Всяко мирно споразумение за Украйна трябва да включва решение на корените на конфликта, заяви руското външно министерство

Всяко мирно споразумение за Украйна трябва да включва решение на корените на конфликта, заяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС и Ройтерс."Говорим за корените на конфликта не за да го удължим, а именно за да може изходът от него да бъде фундаментален, да бъде дългосрочен и да гарантира мир", подчерта тя.
20.10.2025 09:14

Кая Калас очаква до края на седмицата да бъдат одобрени допълнителни санкции срещу Русия

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас изрази очакване до края на седмицата да бъдат одобрени нови санкции срещу Русия. По нейните думи е вероятно това да стане на заседанието на Европейския съвет в четвъртък в Брюксел.
20.10.2025 07:48

Сдружение "Клуб Сенатор": Европа и светът между мира и войната

„Европа и светът между мира и войната“ е горещата тема на дискусията, организирана от Дискусионно общество „Клуб Сенатор“, която  се  проведе на 18.10.2025 г. в хотел „Хемус“ от 10.00 часа. Въпросите, които бяха в центъра на вниманието на дискусията
20.10.2025 07:30

Външните министри на страните от ЕС ще се срещнат днес в Люксембург, за да обсъдят Украйна и Близкия изток

Външните министри на страните от Европейския съюз ще се срещнат днес в Люксембург, за да обсъдят Близкия изток и Украйна, предаде ДПА.В срещата ще вземе участие и украинският външен министър Андрий Сибига, който ще информира колегите си за ситуацията на бойното поле в Украйна и за най-неотложните нужди на Киев.
20.10.2025 02:07

Натискът трябва да бъде върху Русия, а не върху Украйна, заяви полският премиер Доналд Туск

Никой не трябва да оказва натиск върху Украйна да прави териториални отстъпки — вместо това натискът трябва да бъде върху Русия, за да прекрати агресията си, написа в „Екс“ полският премиер Доналд Туск, цитиран от Укринформ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:13 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация