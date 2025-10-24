Подробно търсене
ОБНОВЕНА

Зеленски се срещна с британския премиер Стармър

Асен Георгиев
Зеленски се срещна с британския премиер Стармър
Зеленски се срещна с британския премиер Стармър
Лидерте на Великобритания и Украйна Киър Стармър и Володимир Зеленски напускат премиерската резиденция на "Даунинг стрийт" 10 в Лондон, за да се отправят за срещата на Коалицията на желаещите, група страни, подкрепящи Киев, 24 октомври 2025 г. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
Киев,  
24.10.2025 20:26
 (БТА)
Етикети

Британският премиер Киър Стармър се срещна с украинския президент Володимир Зеленски преди предстоящата среща на лидерите. По-късно на форума британският лидер призова съюзниците да увеличат доставките на оръжия с голям обсег за Украйна, за да може тя да отвърне на ударите на Русия, предаде ДПА.

Стармър посрещна украинския президент в централата на британското правителство на "Даунинг стрийт" преди преговорите за това как да се увеличи натискът върху Москва и да се укрепи отбраната на Украйна.

Мерките, които се обмислят, ще включват по-нататъшни усилия за парализиране на икономиката, подкрепяща военните действия на руския президент Владимир Путин, като се изтеглят руският петрол и газ от световния пазар и се търсят начини за използване на замразените активи за финансиране на отбраната на Украйна.

Зеленски, датският премиер Мете Фредериксен, нидерландският премиер Дик Схоф и генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигнаха в Лондон, а около 20 други лидери се включиха по видеоконферентна връзка в среща на "коалицията на желаещите" – инициативата, ръководена от Стармър и френския президент Еманюел Макрон.

Стармър заяви, че тази седмица са направени "огромни крачки напред" в подкрепа на Киев, но "можем да направим още" по отношение на оръжията с голям обсег.

"Докато вие показахте пътя за постигане на напредък и демонстрирахте смелост и решителност, това, което виждаме от Путин, е абсолютна нежелание да се ангажира, а всъщност обратното – продължаващи атаки срещу цивилни граждани и деца, и, за съжаление, трябва да Ви поднеса съболезнования отново, както направих при последната ни среща и преди това, за тези ужасни загуби", подчерта Стармър. "Мисля, че тази седмица наистина можем да окажем натиск върху руския петролен и газов сектор. Вече бяха направени огромни стъпки напред тази седмица", добави той.

"Мисля, че можем да направим още повече по отношение на (военните) способности, особено тези за действия с голям обсег, и, разбира се, жизненоважната работа за коалицията на желаещите, когато става въпрос за необходимите гаранции за сигурност."

По-рано крал Чарлз посрещна Зеленски с церемониално приветствие в Уиндзорския замък, включително кралски салют – първото подобно посрещане, което украинският президент получава във Великобритания.

/ВС/

Свързани новини

24.10.2025 18:27

Стармър призовава съюзниците да "довършат работата" със замразените руски активи, за да финансират отбраната на Украйна

Британският премиер Киър Стармър заяви, че европейските лидери от "Коалицията на желаещите" трябва да се споразумеят да довършат работата по използването на замразените руски активи за подкрепа на отбраната на Украйна, предаде Ройтерс.
24.10.2025 03:50

Стармър ще призове съюзниците на Киев да увеличат доставките на оръжия с голям обсег

Британският премиер Киър Стармър възнамерява да призове днес страните от „ Коалицията на желаещите“, която подкрепя Украйна, да „увеличат доставките на оръжия с голям обсег“ за Киев. Днес коалицията се събира в Лондон и на срещата ще участва и
20.10.2025 19:40

Киър Стармър иска западните съюзници да приемат мерки, с които "да се парализира военната машина" на Владимир Путин

Британският премиер Киър Стармър заяви, че ще призове западните съюзници да предприемат икономически усилия, с които да се "парализира" военна машина на фона на опасенията, свързани с подкрепата за Украйна от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, предадоха Пи Ей мидия и ДПА.
18.10.2025 06:14

Британският премиер Стармър оцени разговора на Зеленски с европейските лидери след срещата му с Тръмп като продуктивен

Британският премиер Киър Стармър оцени като продуктивен телефонния разговор на украинския президент Володимир Зеленски с европейските лидери след срещата му с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, предадоха Пи Ей Медия и ДПА.Зеленски и висши украински представители обядваха с американския президент във Вашингтон ден след като Тръмп разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:07 на 24.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация