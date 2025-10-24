Зеленски се срещна с британския премиер Стармър

Британският премиер Киър Стармър се срещна с украинския президент Володимир Зеленски преди предстоящата среща на лидерите. По-късно на форума британският лидер призова съюзниците да увеличат доставките на оръжия с голям обсег за Украйна, за да може тя да отвърне на ударите на Русия, предаде ДПА.

Стармър посрещна украинския президент в централата на британското правителство на "Даунинг стрийт" преди преговорите за това как да се увеличи натискът върху Москва и да се укрепи отбраната на Украйна.

Мерките, които се обмислят, ще включват по-нататъшни усилия за парализиране на икономиката, подкрепяща военните действия на руския президент Владимир Путин, като се изтеглят руският петрол и газ от световния пазар и се търсят начини за използване на замразените активи за финансиране на отбраната на Украйна.

Зеленски, датският премиер Мете Фредериксен, нидерландският премиер Дик Схоф и генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигнаха в Лондон, а около 20 други лидери се включиха по видеоконферентна връзка в среща на "коалицията на желаещите" – инициативата, ръководена от Стармър и френския президент Еманюел Макрон.

Стармър заяви, че тази седмица са направени "огромни крачки напред" в подкрепа на Киев, но "можем да направим още" по отношение на оръжията с голям обсег.

"Докато вие показахте пътя за постигане на напредък и демонстрирахте смелост и решителност, това, което виждаме от Путин, е абсолютна нежелание да се ангажира, а всъщност обратното – продължаващи атаки срещу цивилни граждани и деца, и, за съжаление, трябва да Ви поднеса съболезнования отново, както направих при последната ни среща и преди това, за тези ужасни загуби", подчерта Стармър. "Мисля, че тази седмица наистина можем да окажем натиск върху руския петролен и газов сектор. Вече бяха направени огромни стъпки напред тази седмица", добави той.

"Мисля, че можем да направим още повече по отношение на (военните) способности, особено тези за действия с голям обсег, и, разбира се, жизненоважната работа за коалицията на желаещите, когато става въпрос за необходимите гаранции за сигурност."

По-рано крал Чарлз посрещна Зеленски с церемониално приветствие в Уиндзорския замък, включително кралски салют – първото подобно посрещане, което украинският президент получава във Великобритания.