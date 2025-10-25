Подробно търсене

Украйна и Великобритания се споразумяха да произвеждат заедно дронове прехващачи

Николай Станоев
Украински ученици приветстват президента Володимир Зеленски и британския премиер Киър Стармър в Лондон, 24 октомври 2025 г. Снимка: Henry Nicholls/Pool via AP
Лондон,  
25.10.2025 23:35
 (БТА)
Министерствата на отбраната на Украйна и на Великобритания се споразумяха за съвместното производство на хиляда дрона прехващачи "Октопод-100" (Octopus-100), предаде Укринформ.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров съобщи днес новината във "Фейсбук".

"Украйна преминава към ново ниво на партньорство с Обединеното кралство в сферата на отбраната", пише той в своята публикация.

Умеров отбелязва, че това ще бъде първият украински боен дрон, който ще бъде пуснат в серийно производство в страна от НАТО.

По-рано тази седмица президентът Володимир Зеленски показа украинския дрон прехващач "Октопод-100" на британския премиер Киър Стармър на среща в Лондон, припомня Укринформ.

Великобритания ще произвежда тези безпилотни летателни апарати за по-нататъшни изпитания в Украйна.

