Дронове са били забелязани близо 200 пъти тази година в района на военни бази във Великобритания, обяви министър
Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли на среща с британски военнослужещи във военната база в Тапа, Естония, 19 декември 2024 г. Снимка/ Пи Ей Мидия чрез АП/Stefan Rousseau
13.11.2025 04:25
Дронове са били забелязани в района на военни бази във Великобритания близо 200 пъти от началото на годината, сочат официални данни, изнесени от държавния министър в Министерството на отбраната на Великобритания Върнън Коукър, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Точният брой е 187 случая. Тази статистика ще увеличи настоящите притеснения от навлизанията на безпилотни летателни апарати в секретни зони, отбелязват агенциите.

Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли наскоро обяви, че във въоръжение ще бъдат въведени нови мощни средства, благодарение на които армията ще е способна да сваля дронове, приближили съоръженията ѝ, като обеща "да се направи каквото е необходимо за британските граждани".

"От 1 януари 2025 година насам 187 пъти са забелязани дронове в близост до военни бази във Великобритания", заяви Коукър.

"Няма да коментираме поверителността на базите, нито конкретните мерки за сигурност, предприети за засичането и обезвреждането на дроновете, но можем да ви уверим, че приемаме безопасността на нашия личен състав, активи и операции изключително сериозно. Прилагаме многостепенни мерки за сигурност, включително механизми за борба с дронове, чрез които те могат да бъдат засечени и свалени", обяви държавният министър в британското военно министерство.

