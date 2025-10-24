Подробно търсене

Изпращането на ракети "Томахок" в Украйна все още се разглежда като вариант, заяви генералният секретар на НАТО

Ракета "Томахок" в полет. Снимка: Kallysta Castillo/U.S. Navy via AP.
Лондон,  
24.10.2025 21:01
 (БТА)
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че е обсъдил въпроса за изпращането на ракети "Томахок" на Украйна с президента на САЩ Доналд Тръмп и че той все още се разглежда, предаде Ройтерс.

"По-конкретно, президентът и аз обсъдихме въпроса за ракетите "Томахок", заяви Рюте. "Президентът Тръмп продължава да го обмисля, но, както съм казвал и по-рано, крайното решение зависи от САЩ".

Рюте добави, че всяка съюзническа страна сама решава какви оръжия да достави на Украйна и че САЩ са предоставяли и ще продължат да предоставят широка гама от оръжия.

Рюте пристигна в Лондон, за да се срещне с лидерите на "коалицията на желаещите" – група страни, подкрепящи Украйна, припомня Ройтерс.

