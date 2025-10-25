Подробно търсене

Руски удари по Украйна доведоха до смъртта на най-малко 3 души, 17 са били ранени

Пламен Йотински
Руски удари по Украйна доведоха до смъртта на най-малко 3 души, 17 са били ранени
Руски удари по Украйна доведоха до смъртта на най-малко 3 души, 17 са били ранени
Служителки разчистват фризьорски салов в търговски център "Домино" в предградие на Киев, поразен при руска атака. Снимка: AP/Julia Demaree Nikhinson
Киев,  
25.10.2025 10:59
 (БТА)
Етикети

Руски атаки с ракети и дронове по Украйна през тази нощ са убили най-малко трима души и ранили други 17, съобщиха местни власти, предаде Асошиейтед прес.

В столицата Киев един човек е бил убит и десет ранени при атака с балистични ракети в ранните часове на събота, съобщи Тимур Ткаченко, началник на военната администрация на Киев. Трима от ранените са били хоспитализирани, информира украинската държавна служба за извънредни ситуации.

В нежилищна сграда е избухнал пожар, а на друго място отломки от прехванати ракети са паднали на открито място, повреждайки прозорците на близките сгради, съобщи службата за извънредни ситуации в Teлеграм.

"Експлозии в столицата. Градът е под атака с балистични ракети“, написа кметът Виталий Кличко в Teлеграм по време на нападението.

В региона на Днепропетровск двама души са загинали и седем са ранени, съобщи и.д. областният управител Владислав Хайваненко, добавяйки, че при ударите са повредени жилищни сгради, частни домове, стопанска постройка, магазин и поне един автомобил.

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че Русия е изстреляла девет ракети и 62 дрона, от които украинската противовъздушна отбрана е прехванала  четири ракети и 50 дрона.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта противовъздушната му отбрана е свалила 121 украински дрона.

Атаките дойдоха, след като украинският президент Володимир Зеленски призова вчера САЩ да разширят санкциите срещу руския петрол от две компании към целия сектор и апелира на страната му да бъдат предоставени ракети с голям обсег, за да отвърне на ударите на Русия.

/АГ/

Свързани новини

24.10.2025 22:00

Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу руския петролен сектор и поиска ракети с голям обсег

Украинският президент Володимир Зеленски призова САЩ да разшири санкциите срещу руския петрол от две компании към целия сектор и апелира за доставки на ракети с голям обсег, с които да отвърне на руските удари, предаде Асошиейтед прес. Зеленски беше
24.10.2025 21:01

Изпращането на ракети "Томахок" в Украйна все още се разглежда като вариант, заяви генералният секретар на НАТО

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че е обсъдил въпроса за изпращането на ракети "Томахок" на Украйна с президента на САЩ Доналд Тръмп и че той все още се разглежда, предаде Ройтерс. "По-конкретно, президентът и аз обсъдихме въпроса за

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:30 на 25.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация