АКТУАЛИЗИРАНА

Иво Тасев
Броят на ранените след удара по жилищни блокове в Киев нарасна на 26, децата сред тях са 6
Кметът на Киев - Виталий Кличко, на фона на разрушения от руски удар в многоетажен жилищен блок в украинската столица, 2 януари 2024 г. Снимка: АП/Efrem Lukatsky
Киев,  
26.10.2025 05:14
 (БТА)
Броят на ранените след руското въздушно нападение с дронове, при което бяха поразени два многоетажни жилищни блока в украинската столица Киев, нарасна на 26, предаде ДПА.

Сред тях има 6 деца. В по-ранна публикация в социалната мрежа "Инстаграм" киевската градска военна администрация бе съобщила, че има 14 ранени, сред които 4 деца.

Кметът на Киев Виталий Кличко не уточни дали ударите са били насочени директно срещу двата блока или щетите са нанесени от паднали върху тях отломки от нападателни средства, унищожени от украинската противовъздушна отбрана.

"На всеки от ранените се оказва медицинска помощ, някои от тях са настанени в болница", информираха киевските власти.

В Киев и околностите бе обявена тревога за около час-час и половина, уточнява Ройтерс. Сирените са утихнали в 3:30 ч. след полунощ местно време (също и българско). 

/ИТ/

Към 05:54 на 26.10.2025 Новините от днес

