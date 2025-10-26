Подробно търсене
ОБНОВЕНА

Най-малко трима загинали и 29 ранени при атака на руски дронове срещу Киев, съобщават украинските власти

Десислава Иванова
Най-малко трима загинали и 29 ранени при атака на руски дронове срещу Киев, съобщават украинските власти
Най-малко трима загинали и 29 ранени при атака на руски дронове срещу Киев, съобщават украинските власти
Поражения след пожар в склад, причинен от руска атака в украинската столица Киев, 25 октомври 2025 г. Снимка: Julia Demaree Nikhinson/АП
Киев,  
26.10.2025 08:31
 (БТА)
Етикети

Руската атака с дронове срещу Киев отне живота на трима души, съобщи днес кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Франс прес.

"По първоначални доклади трима души са загинали, а 27 са били ранени (включително 6 деца)" в киевския Деснянски район, написа Кличко в платформата "Телеграм".

Украинската Държавна служба за извънредните ситуации, цитирана от Укринформ, от своя страна, съобщи за три жертви и 29 ранени, в това число 7 деца.

"Столицата беше атакувана от врага за втори път за последните 24 часа. Трима души бяха убити", се посочва в изявление на службата в "Телеграм".

Спасителите работят по последиците от удар с дрон в Деснянски район, където избухнаха пожари. Безпилотен летателен апарат порази девететажна жилищна сграда, като 13 души бяха спасени от горните етажи. На друго място дрон порази 16-етажна сграда и прозорците от първи до девети етаж са разбити, посочва службата за извънредните ситуации.

Според съобщенията дрон е нанесъл поражения и на многоетажна сграда в Оболонски район, въпреки че спасителите не са установи пожар на мястото.

Всички пострадали получават медицинска помощ, допълва службата.

/ДИ/

Свързани новини

26.10.2025 03:21

Два многоетажни блока в Киев бяха поразени от руските сили; ранени са 14 души, сред които 4 деца, обявиха местните власти

Два многоетажни жилищни блока в украинската столица Киев бяха поразени тази нощ при руско въздушно нападение, съобщи днес кметът Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс. След него столичната военна администрация обяви в приложението "Телеграм", че са ранени 14 души, сред които 4 деца.
25.10.2025 15:21

Зеленски отново призова партньорите да помогнат за защитата на украинското небе

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отново призова днес западните партньори да помогнат за защитата на украинското небе, часове след като при руска атака загинаха четирима и бяха ранени около 20 души, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:58 на 26.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация