Два многоетажни блока в Киев бяха поразени от руските сили; ранени са 14 души, сред които 4 деца, обявиха местните власти

Два многоетажни жилищни блока в украинската столица Киев бяха поразени тази нощ при руско въздушно нападение, съобщи днес кметът Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс. След него столичната военна администрация обяви в приложението "Телеграм", че са ранени 14 души, сред които 4 деца.

Кличко не уточни дали ударите са били насочени директно срещу двата блока или щетите са нанесени от паднали върху тях отломки от нападателни средства, унищожени от украинската противовъздушна отбрана.

"На всеки от ранените се оказва медицинска помощ, някои от тях са настанени в болница", информираха киевските власти.

В Киев и околностите бе обявена тревога за около час-час и половина, уточнява Ройтерс. Сирените са утихнали в 3:30 ч. след полунощ местно време (също и българско).